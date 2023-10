V Domžalah navdušeni Fužinci in Jaršani, kako bo na Ferskih otokih?

Še avgusta je malokdo pričakoval, da bo predzadnji konec tedna v oktobru med vsemi v prvem delu sezone 2023/24 najbolj nepredvidljiv in bo ponudil največ neznank. Usoda je hotela, da je bilo v marsičem prelomno že prvo dejanje po oktobrski akciji članske reprezentance. Kako se je izšlo? Damir Krznar (Celje) in Zoran Zeljković (Olimpija) sta začela sanjsko, obeta se napet finiš »jesenskega« dela 1. SNL.

Zoran Zeljković je preporodil Olimpijo. FOTO: Blaž Samec

Vse manj priljubljenega Joãa Henriquesa je na klopi Olimpije nasledil Ljubljančan Zoran Zeljković, vse je zanimalo, kako se bo odzvalo moštvo, kaj svežega bo vnesel v filozofijo kluba in enajsterico. Olimpija je relativno zanesljivo zmagala v Domžalah, Zeljković je premešal vloge v udarni zasedbi.

Velika širina igralskega kolektiva

Začel je popolno: Olimpija je v zadnjih 16 tekmah – od 1. avgusta do srede oktobra – le enkrat ohranila svojo mrežo nedotaknjeno (!), Zeljkoviću je to uspelo v prvem poskusu, kljub temu, da so Ljubljančani igrali derbi Ljubljanske kotline ob Kamniški Bistrici (0:2). »Če bomo igrali na tak način kot v Domžalah, bomo vedno prihajali v priložnosti, zadaj pa bomo čvrsti. Seveda bo nemogoče vselej zabiti dva ali tri gole,« je bil previdno zadovoljen Zeljković.

Bravo šokiral Štajerce Izidi: Rogaška – Celje 0:4 (700; Edmilson 7., 30., 45., Bizjak 96.; rdeči karton: Kouter 24./Celje), Domžale – Olimpija 0:2 (1800; Rui Pedro 48., Hempt 56., avt.), Bravo – Maribor 2:1 (Poplatnik 56., Ivanšek 82.; Skuka 68.), Aluminij – Kalcer Radomlje 0:2 (Šošić 7., Da Cruz 48.), Mura – Koper večerna tekma; pari prihodnjega kola, petek: Celje – Domžale (17.30); sobota: Koper – Bravo (17.30), Maribor – Rogaška (20.15); nedelja: Kalcer Radomlje – Mura (15), Olimpija – Aluminij (17.30).

S spremembami je dokazal, da zeleno-bela barka premore veliko širino igralskega kolektiva in da nihče ni nezamenljiv. Justas Lasickas je deloval na desnem boku bolje kot Jorge Silva – pogumno in konkretno, po njegovi akciji je Hempt zabil avtogol –, Aljaž Krefl je bil na drugi strani igrišča najmanj tako koristen kot David Sualehe, »odkritje« tekme je bil 20-letni nigerijski vezist Peter Agba, Marcel Ratnik pa je odigral svojo prvo (!) tekmo v sezoni brez usodne večje napake.

Pripravljeni na vse

Kako torej v četrtek na Ferskih otokih? »Vemo, da lahko Olimpija premaga marsikoga, velja tudi obratno. Če bomo lahkomiselni, bomo imeli težave tudi s Klaksvikom, ki je na umetni travi neugoden, toda pripravljeni bomo tudi na to,« je napovedal Zeljković, ki je na domžalskih tribunah užival bučno podporo od znancev iz Fužin in Novih Jarš.