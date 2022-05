V Celju primorska veselica: Bravo, Koper!

Koper je na seznamu zmagovalcev slovenskega nogometnega pokala nasledil Olimpijo. V finalu je imel dostojnega tekmeca v Bravu, toda po 95 minutah razburljive bitke je bil boljši s 3:1 (Lamin Colley 70., 84., Andrej Kotnik 73.; Gregor Bajde 83.) in si je zaslužil iskrene čestitke: »Bravo, Koper!« Koprčani so doma v Celju, v tej sezoni so še tretjič osvojili poln plen: po dveh ligaških zmagah proti Celju, ki so ga izločili tudi v polfinalu pokala Pivovarne Union, so zablesteli tudi v zadnjem dejanju pokalnega tekmovanja. Na seznamu zmagovalcev je Koper s štirimi pokalnimi zmagami na tretjem mestu za Mariborom (9) in Olimpijo (6) ter pred primorskim tekmecem Gorico (3).

80.000 evrov iz nagradnega sklada pokrovitelja tekmovanja je pripadlo Kopru, 20.000 Bravu.

»To je bila zmaga kakovosti, zavedali smo se posamične moči,« ob vseh možnih analizah kot pribito drži priznanje Zorana Zeljkovića, tudi zmagovalca trenerska dvoboja z Dejanom Grabićem. Zeljković je, ne glede na prvenstveni razplet, dobro vedel, da ima na rezervni klopi močne adute. Ko je bilo treba ukrepati, je v podobi Andreja Kotnika potegnil asa iz rokava. V 65. minuti je 26-letni Koprčan vstopil na igrišče in ... Najprej je mojstrsko preigral Nsano Simona na levi strani ob kotni črti in z asistenco za prvi gol osrečil sijajnega Gambijca Lamina Colleyja, nato je dosegel še gol za vodstvo z 2:0.

Odlika: raznovrstnost

Še en rezervist, šišenski Gregor Bajde, je v končnici vrnil upanje Ljubljančanom, toda v pičlih 46 sekundah je Colley z drugim golom ugasnil upanje tekmecev. Še drugič je mojstrsko dolgo podajo izvedel koprski branilec Žan Žužek, podajalec tudi pri Kotnikovem golu. »Odlikuje nas raznovrstnost,« je moč homogenega koprskega moštva potrdil 42-letni Ljubljančan iz Novih Jarš in se dotaknil špekulacij, povezanih z razpletom na prvenstveni fronti, na kateri so si Koprčani s pokalno zmago nekoliko otežili pot do naslova državnega prvaka. »V življenju nimaš velikokrat priložnosti osvojiti dvojne krone. Vse moramo narediti za to,« je priznal trener, ki je izbral najtežjo pot do šampionske zvezdice in tudi najbolj športne. Koper je zmagal tudi za Olimpijo in Muro, a izzval srečo. Zeleno-beli in črno-beli so zdaj brez skrbi, uvrstitev v kvalifikacije za konferenčno ligo je dve tekmi pred prvenstvenim koncem in pred nedeljskim medsebojnim dvobojem v Stožicah zagotovljena. Koprčane na poti do zgodovinskega dvojčka čakata še najtežji ligaški tekmi, najprej ponedeljkova domača proti Radomljam, ki bo poslovilna na Bonifiki tudi za kapetana in bodočega športnega direktorja Ivico Guberca, potem pa še druga in znova z Bravom. Poln izkupiček bo prinesel dvojno lovoriko. A kombinacij je še veliko in predvsem pomenljivih ugank. Najbolj intrigantna bo v Fazaneriji: bodo Sobočani tekmovalni in zagrizeni tudi proti Mariborčanom v zadnjem dejanju sezone?