V Baslu dež in ohladitev, Slovenci lovijo še šok

Štadion St. Jakob Park bo drevi (20.45) prizorišče druge tekme slovenske nogometne reprezentance v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Severni Ameriki. Slovenci si ne bi mogli želeti večjega izziva – razigrana Švica je v petek zvečer zmlela Kosovo s 4:0 in je delovala zastrašujoče. Kakršen koli pozitiven izkupiček gostov bi bil nocoj sanjski scenarij za reprezentanco, ki je pred tremi dnevi v Stožicah remizirala s Švedsko (2:2). Kek napovedal spremembeSlovenski selektor Kek je po remiju s Švedsko napovedal spremembe v enajsterici, »visel« naj bi Timi Max Elšnik. Slove...