NOGOMET

V Baslu dež in ohladitev, Slovenci lovijo še šok

Drevi (20.45) največji izziv nogometne Slovenije v boju za SP 2026. Srečko Katanec leta 2001 na istem objektu že presenetil Švicarje.
Fotografija: Sandi Lovrić je spektakularno, četudi s pomočjo švedskega vratarja Robina Olsna, izenačil izid v Stožicah na 1:1 in navdušil tako navijače kot soigralce. FOTO: Voranc Vogel
Odpri galerijo
Sandi Lovrić je spektakularno, četudi s pomočjo švedskega vratarja Robina Olsna, izenačil izid v Stožicah na 1:1 in navdušil tako navijače kot soigralce. FOTO: Voranc Vogel

jernej-suhadolnik
Jernej Suhadolnik
08.09.2025 ob 06:30
jernej-suhadolnik
Jernej Suhadolnik
08.09.2025 ob 06:30

Poslušajte

Čas branja: 6:38 min.
Štadion St. Jakob Park bo drevi (20.45) prizorišče druge tekme slovenske nogometne reprezentance v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Severni Ameriki. Slovenci si ne bi mogli želeti večjega izziva – razigrana Švica je v petek zvečer zmlela Kosovo s 4:0 in je delovala zastrašujoče. Kakršen koli pozitiven izkupiček gostov bi bil nocoj sanjski scenarij za reprezentanco, ki je pred tremi dnevi v Stožicah remizirala s Švedsko (2:2). Kek napovedal spremembeSlovenski selektor Kek je po remiju s Švedsko napovedal spremembe v enajsterici, »visel« naj bi Timi Max Elšnik. Slove...

Celoten članek je na voljo le naročnikom.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Slovenija nogomet Matjaž Kek reprezentanca nogometna reprezentanca Švica tekma

Priporočamo

Premier Golob po poroki: »Srečen sem in ponosen, da ...«
Šokantno! Trinajstletnik na Hrvaškem poskušal posiliti mamo sošolca, grozil tudi z nožem
Zvezdnica kultne serije po veliki tragediji znova našla srečo
Groza na festivalu na Gorenjskem: kolesar umrl po srhljivem poletu čez ograjo, oglasila se je policija

Predstavitvene informacije

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Komentarji:

Priporočamo

Premier Golob po poroki: »Srečen sem in ponosen, da ...«
Šokantno! Trinajstletnik na Hrvaškem poskušal posiliti mamo sošolca, grozil tudi z nožem
Zvezdnica kultne serije po veliki tragediji znova našla srečo
Groza na festivalu na Gorenjskem: kolesar umrl po srhljivem poletu čez ograjo, oglasila se je policija

Izbrano za vas

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Predstavitvene informacije

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.