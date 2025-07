V Andori si Nogometaši Olimpije rešujejo kožo

Prvi in zmeden »prvi polčas« evropske bitke za konferenčno ligo (KL) v Stožicah s srečnim koncem za Olimpijo je prinesel to, kar so slovenski nogometni prvaki potrebovali po porazu v kvalifikacijah za ligo prvakov – dobro razpoloženje. Preneslo se je tudi v domače prvenstvo, v katerem je kot za šalo padel Aluminij, toda evropska fronta ne dovoljuje pretirane sproščenosti. Prednost s 4:2 in izkušnja iz prvih 90 minut opozarjata, da je andorski prvak Inter še živ in tekmovalen.

Na hibridni travi, ki je za številna moštva še bolj neugoden nasprotnik kot nogometaši, in na nadmorski višini 1238 metrov se gostitelji ne bodo vdali brez izstreljenih nabojev. »Nismo izgubili upanja o napredovanju,« je bil že v Stožicah nabrušen Felip Ortiz, trener Interja.

Olimpija je letos poleti obsojena na dolga evropska potovanja, a pot v Andoro in domov bo v primerjavi s pustolovščino v Kazahstan kot krajši izlet. V skoraj 1500 kilometrov oddaljenem mestecu Encampu bodo zeleno-beli reševali marsikaj: če ne drugega, lahko podaljšajo evropsko poletje še najmanj za en krog, povečajo denarni izkupiček (napredovanje prinaša najmanj 1.000.075 evrov) in predvsem umirijo strasti po porazu proti Almatiju.

Tri zmage v nizu so podaljšale službo Jorgeju Simãu, a trener še zdaleč ni varen pred »odstrelom«. Olimpija verodostojnih tekmecev še ni premagala, ligaška Mura in Aluminij sta celo na nižji ravni kot andorski prvak. Zeleno-beli si ne smejo privoščiti ležernega pristopa.

Ljubljančani so v dobrem psihološkem stanju

Ljubljančani so trenutno v dobrem psihološkem stanju, čeprav ni povsem jasno, kdo vodi slačilnico in kako so razporejene vloge voditeljev. Simãova avtoriteta je bila načeta prav proti Interju, ob polčasu in po zaostanku z 0:2 so vajeti v roke vzeli nogometaši.

Užaljenost tistih, ki ne igrajo, povzroča nemir. Simão (ali kdorkoli že) je pri uglaševanju moštva in iskanju najmočnejših adutov vzpostavil tekmovalnost. Razen v zadnji branilski liniji ni nezamenljivega ali nepogrešljivega moža, vključno z junakom prve tekme in trikratnim strelcem Diogom Pintom. Ali Markom Brestom, ki je bil ob Portugalcu eden od ključnih igralcev za preobrat. Tudi v Kidričevem je bil motor.

»Zaslužim si več igranja in več minut. To kažem tudi na igrišču,« je bil pomenljiv 23-letni krilni napadalec. Ni edini, ki meni, da bi moral igrati več, a pomembno je, da se ohranja tekmovalnost med igralci, med katerimi je precej dolžnikov iz uvodnega dela sezone.

Ljubljančani v kneževini rešujejo kožo. Pred njimi ni le evropska ura resnice, temveč tudi nedelja in prvi domači derbi. V Stožicah bodo gostovali Celjani, ki so doslej pokazali največ.

Olimpija 2 2 0 0 4:0 6 Celje 2 2 0 0 4:1 6 Bravo 2 1 0 1 3:2 3 Maribor 2 1 0 1 3:3 3 Primorje 1 1 0 0 3:2 3 Koper 1 1 0 0 2:1 3 Aluminij 2 1 0 1 2:4 3 Domžale 2 0 0 2 3:5 0 Radomlje 2 0 0 2 1:4 0 Mura 2 0 0 1 0:3 0

S popotnico ligaške zmage

V četrtek bosta povratni tekmi igrala še Celje v kvalifikacijah za evropsko ligo in Maribor v kvalifikacijah za KL. Celjani so v 2. krogu 1. SNL z zmago z 2:0 (Šturm, Chidi) proti Radomljanom potrdili dobro formo in upanje, da bodo v Larnaki boljši od AEK, Mariborčani so v Domžalah ujeli prvo zmago (2:1, Vučkić; Ž. Repas, Ojo).