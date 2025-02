V 59. super bowlu slavila Philadelphia

Ekipa Philadelphia Eagles je zmagovalka 59. super bowla. V finalu lige ameriškega nogometa NFL v New Orleansu je s 40:22 prepričljivo premagala Kansas City Chiefs. Ti so lovili peti naslov, a v sedmem finalu ostali praznih rok, medtem ko je Philadelphia na čelu z najkoristnejšim igralcem Jalenom Hurtsom v petem finalu osvojila drugi naslov.

Eagles so v eri super bowla naslov pred tem osvojili leta 2018, ko so ugnali New England Patriots legendarnega podajalca Toma Bradyja. V finalu so izgubili še v letih 1981, 2005 in pred dvema letoma prav proti Chiefs, takrat s 35:38.

Poglavarji so skušali postati prva ekipa v zgodovini lige s tremi zaporednimi naslovi, a v New Orleansu nikakor niso prišli na svoj račun. Kansasu tako ob dveh naslovih v letih 2023 in 2024 ostajata še trofeji Vincea Lombardija iz leta 1970 in 2020.

Poglavarji so ujeli zelo slab dan

59. super bowl. FOTO: Gregory Shamus Getty Images Via Afp

Najkoristnejši igralec finala podajalec orlovje dosegel prvi touchdown in podal še za dva ob skupno 221 pridobljenih jardih, medtem ko jena drugi strani po obupnem prvem polčasu z dvema prestreženima podajama ter s 23 jardi na koncu zbral 257 jardov.

Poglavarji so ujeli zelo slab dan tako v obrambi kot v napadu. Zvezdniški podajalec Mahomes je imel po polčasu na svojem računu vsega 23 pridobljenih jardov.

Na drugi strani je Philadelphia od samega začetka delovala bolje z izjemo tekača Saquona Barkleyja, ki so ga poglavarji dokaj dobro omejili.

Vseeno si je Philadelphia v svojem drugem napadu po podaji Hurtsa zagotovila lepo priložnost z enega jarda od končne cone. Prek meje je žogo z nekaj pomoči bratske ljubezni ponesel prav Hurts.

Po zadetku iz polja in dodatnih treh točkah za orle se je večer »z dežja pod kap« Mahomesa nadaljeval proti koncu druge četrtine. Takrat mu je namreč prvo podajo prestregel Cooper Dejean in stekel v končno cono za velikih 17:0.

Philadelphia bolj odločna

59. super bowl. FOTO: Gregory Shamus Getty Images Via Afp

Mahomesu so tekmeci na 19 jardov od končne cone še drugič prestregli podajo vsega dve minuti pred polčasom. Hurts in druščina so to nemudoma izkoristili s touchdownom. Po dodatni točki so na polčas orli odšli s 24:0.

Tudi v nadaljevanju se razmerja moči na zelenici niso spremenila, Philadelphia je bila bolj odločna in po zadetku iz polja ter novim touchdownom DeVonte Smitha še povišala prednost, napad Kansasa pa je nato le pokazal nekaj življenja.

Chiefs sicer niso postali ekipa, ki bi nadoknadila drugi največji zaostanek ob polčasu (28:3 New England proti Atlanti 2018) super bowla, so se pa vsaj izognili nazivu prve ekipe brez dosežene točke v finalu po touchdownu za 34:6. Končni izid je bil brez prave drame 40:22 v korist Philadelphie.

Super bowl sicer nepričakovano ni postregel s tesnim obračunom, je pa 73.208 gledalcev na stadionu Caesars Superdome v New Orleansu prišlo na račun ob šovu dobitnika petih Grammyjev Kendricka Lamarja ob polčasu. Za oglas v televizijskem programu pa so se podjetja potegovala z najmanj 7,2 milijona evrov.