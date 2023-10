Uvrstitev na euro cilj, ki ga žene naprej

Šest točk v septembrskem kvalifikacijskem oknu za evropsko prvenstvo leta 2024 je Slovenijo izstrelilo na prvo mesto kvalifikacijske skupine H, a težji del naloge za varovance Matjaža Keka še prihaja. Na vrhu bo treba tudi obstati, pri tem pa bo ključna tekma s Finsko v Stožicah, ki bodo znova razprodane. Selektor pri seznamu reprezentantov pričakovano ni odkrival tople vode, a bi končni seznam lahko bil videti precej drugače, številni nosilci igre se namreč spopadajo s poškodbami.

A Kek ostaja optimist. »Sklepne štiri tekme v skupini so pred nami, vsaka reprezentanca ima svojo računico, prav tako kot mi. Potrebujemo točke, naši cilji in želje so znani, že prvi nasprotnik pa je takšen, da si ne smemo dovoliti, da bi razmišljali o čem drugem kot o tekmi s Finsko v Stožicah. Razprodane tribune vedno prinesejo dodaten motiv, a ne smemo podleči evforiji, treba bo ostati hladen in razsoden,« se je Kek dotaknil pozitivnega nogometnega vzdušja, ki vlada v Sloveniji.

Reprezentančni seznam je trenutno še »standarden«, do prihoda nogometašev na Brdo v nedeljo in ponedeljek pa bo bržkone doživel še nekaj sprememb. Pogled na zdravstveno stanje Kekovih adutov prinaša nekaj razlogov za skrb. Teh je največ v obrambni vrsti, tekmo Vikinga z Moldejem je že po pol ure igre končal David Brekalo, tudi Vanja Drkušić je zaradi težav izven kadra v Sočiju. »Pri Brekalu bo več znanega po pregledu z magnetno resonanco, tudi Miha Zajc je še vedno v fazi rehabilitacije, ni še zacelil poškodbe, Andraža Šporarja ni bilo v kadru za tekmo s Paokom ... Še nekaj zadev je, a upam, da jih bomo rešili,« stanje opisuje prvi mož slovenske stroke.

Reprezentančni seznam Vratarji: Oblak, Belec, Vidovšek; branilci: Stojanović, Bijol, Janža, Drkušić, Brekalo, Blažič, Karničnik, Balkovec; zvezni igralci: Kurtić, Verbič, Gnezda Čerin, Lovrić, Gorenc Stanković, Mlakar, Elšnik; napadalci: Zahović, Šeško, Šporar, Celar, Vipotnik.

Leipzig pravi za razvoj

V obrambi bi morebitne vrzeli lahko zakrpala Miha Blažič, ki se je vrnil v tekmovalni pogon, in tudi Jon Gorenc Stanković, zaskrbljujoč pa bi bil izostanek Šporarja, ki se je v napadu odlično ujel z Benjaminom Šeškom. Med slovenskimi legionarji izstopa prav Šeško, o njem selektor vedno govori z izbranimi besedami: »Trener Marco Rose je najboljša stvar, ki se je Beniju lahko zgodila, v Leipzigu ima pravo okolje za nogometni razvoj. Storil je velik korak naprej, zdaj se dokazuje proti Bayernu ali Cityju, to pa za nobenega mladega nogometaša ni lahek zalogaj, zato moramo prilagoditi tudi cilje. Verjamem, da bo Beni tudi v tem ciklusu pomemben člen reprezentance.«

Za konec tudi previdni Kek ni mogel mimo dejstva, da je pred reprezentanti priložnost, ki se morda ponudi le enkrat na generacijo – uvrstitev na euro: »To je cilj, ki me sploh še žene naprej. Vem, da smo tega sposobni in vse bom storil, da to prepričanje prenesem tudi na fante.«