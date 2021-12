Ušli so jim vrabec iz roke in vsi golobi

Po petem zaporednem porazu v evropskem pokalu in zdrsu iz skupine najboljših osmih moštev v skupini B, kolikor jih bo napredovalo v izločilne boje, se košarkarjem Cedevite Olimpije še ni treba prepustiti paniki. Pred njimi je še enajst popravnih izpitov in niti razlike niso velike. Ustvarjalni nemir, pomešan s kančkom krivde, bi bil povsem primeren, saj so jim tudi v Benetkah ušli tako vrabec iz roke kot vsi golobi na strehi.

Dejanja stožiškega moštva vsaj doslej niso bila v skladu z velikimi ambicijami njegovega mecena Emila Tedeschija. Le dve zmagi na sedmih evropskih tekmah (lani jih je v prvih sedmih krogih zbralo pet) in pet porazov v 11 regionalnih nastopih je brez dvoma manj, kot si je obetal pred začetkom sezone. Najbolj ga lahko skrbi, da ekipa niti po zadnjem remontu, odhodu štirih košarkarjev in prihodu dveh, ne kaže znakov tekmovalnega dozorevanja. Izgubiti z Umano (70:77) sicer ni sramota, saj je na njenem parketu klonila tudi Budućnost, vodilna v skupini, razlog za zaskrbljenost pa so ogromna nihanja v igri: denimo črni niz 9:37 pred polčasom in odločilnih 2:12 v pičlih dveh minutah finiša v zadnji četrtini. Še bolj pa nevarnost, da se bosta novinca v zasedbi Yogi Ferrell in Alen Omić prej nalezla slabokrvnosti staroselcev, kot da bi jih poživila na daljši rok.

Golemac pod drobnogledom

Morda je šlo le za slabši večer, toda Američan je bil v sredo bolj podoben rojaku Marcusu Keenu kot organizatorju, ki se je izkazal z odličnima predstavama proti Virtusu in Partizanu. V Benetkah je 13-krat metal iz igre, največ med udeleženci dvoboja, a zadel le trikrat, ob tem pa izgubil prav toliko žog, kot je zbral asistenc (3). Njegova bleda igra je samodejno pomenila, da ga je moral pogosteje nadomeščati Jacob Pullen, s čimer je izgubljal energijo za strelske naloge, saj Cedevita Olimpija nima drugega dirigenta; 19-letni Dan Duščak, ki ga je posodila Iliriji, je izjemoma vskočil v ekipo in ni dobil priložnosti. Brez razpoloženega ideologa na igrišču je zbrala le 13 asistenc (v tej sezoni manj le proti FMP, 9) ob 18 izgubljenih žogah, najboljši podajalec pa je bil izraziti strelec Jaka Blažič (4), ki je bil hkrati prvi skakalec večera (12).

V zadnjih štirih minutah in pol so Ljubljančani ostali še brez dirigenta s klopi zaradi izključitve Jurice Golemca po kombinaciji frustracij zaradi sodniških odločitev in igre njegovega moštva. Vsaj podzavestno se namreč zaveda, da je stožiški klub verjetno že izčrpal nabor prihodov in odhodov med igralci, čeprav jih po izginotju Luke Ščuke na klopi menjava na zadnjih tekmah le še devet, sedem z večjo minutažo, in da je trener naslednji na seznamu za odstrel. Dejstvo, da Cedevita Olimpija igra hitro in privlačno, kadar ji gre met od rok, je slaba tolažba. Ko ji ne gre vse po željah, je zelo ranljiva, hkrati pa ne smemo pozabiti, da bistvo profesionalnega športa ni nabiranje simpatij in preračunljivih kimavcev v lastnem biotopu, ampak premagovanje tekmecev. Zlepa ali kako drugače.