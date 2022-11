Urša Bogataj upa, da ji bo všeč zima na plastiki

Urša Bogataj se je februarja letos v Zhangjiakouu v zgodovino vpisala kot prva slovenska olimpijska prvakinja v smučarskih skokih. Potem ko je ubranila naziv poletne kraljice, bo 27-letna šampionka iz Briš pri Polhovem Gradcu tudi v novo sezono svetovnega pokala skočila kot ena od vročih favoritinj. Pred odhodom na uvodno postajo v Visli je Bogatajeva spregovorila o svojih pričakovanjih, pritisku, diskvalifikacijah, načrtovanju forme za svetovno prvenstvo prihodnje leto v Planici …

Na sklepnem dejanju velike nagrade FIS v Klingenthalu ste si z zmago, s katero ste le še potrdili osvojitev druge zaporedne lovorike v poletni različici svetovnega pokala, priskakali odlično popotnico za poolimpijsko zimo, kajne?

»Če sem iskrena, sem v Klingenthalu presenetila samo sebe, saj sem v letošnjem poletju zelo poredko kazala tako dobre skoke. V primerjavi z večino v pripravljalnem obdobju so bili tisti s finala velike nagrade zares vrhunski. Upam, da jih bom lahko ponovila tudi pozimi. Še posebno na večjih skakalnicah sem imela običajno veliko rezerv. Nadejam se, da jih bom znala izčrpati in da bom tako dobro delovala tudi na tekmah za svetovni pokal. A je tako, da so skoki zelo zapleten šport.«

Nova sezona svetovnega pokala se bo letos začela tako zgodaj kot še nikoli prej. Kako vam to ustreza?

»Moram reči, da se tega veselim. Všeč mi je, da nam letos ni treba tako dolgo čakati na začetek sezone. Lepo je, da bodo prve tekme malo razbile monotonost treningov. In da bom spet začutila tisti adrenalin, ki se pojavi s preizkušnjami.«

Kako komentirate novost, da se boste za točke svetovnega pokala prvič potegovali na plastični podlagi?

»Zdi se mi dobro, da so se odločili, kot so se. Pri tako visokih temperaturah bi težko izdelali takšen sneg, da bi lahko z njim ustrezno pripravili doskočišče. Zaradi tega je bolje, da so ostali kar pri plastični podlagi, na kateri je načeloma lažje pristajati.«

Kako vam je všeč skakalnica v Visli?

»S poletnih tekem na njej imam dobre izkušnje (v veliki nagradi FIS je v Visli slavila tri zmage in osvojila eno drugo mesto), upam, da mi bo všeč tudi 'zimska' različica.«

Ali je po vseh uspehih, ki ste jih že dosegli, vaš nahrbtnik kaj lažji?

»Zagotovo bo pritisk še vedno navzoč. Temu se ni mogoče izogniti. Seveda se bom še naprej trudila, da bom uspešna, ker pa sem že nekaj osvojila, morda ne bom pretirano razočarana, če ne bom dosegla želenih rezultatov.«

Fraza o tempiranju forme zveni že malce oguljeno. Ali je po vašem mogoče tako načrtovati vrhunec pripravljenosti, da bi bili najboljši prav na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju med 21. februarjem in 5. marcem 2023 v Planici?

»Možno je stopnjevati telesno pripravljenost, to se da lepo načrtovati, težje je s skoki, pri katerih izjemno vlogo igrajo občutki. Naš šport je takšen, da nikoli ne moreš z gotovostjo vedeti, ali boš v formi ali ne. Zagotovo je lažje, če ti gre že na startu dobro od nog, saj si z odličnimi skoki in uvrstitvami okrepiš samozavest. In na trdnih temeljih lahko gradiš naprej.«