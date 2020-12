Urnaut in druščina na drugi mundial

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo še drugič zapored nastopila na svetovnem prvenstvu. Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) je namreč odločila, da kvalifikacij za prvenstvo leta 2022 ne bo, slovenska izbrana vrsta pa si je z visoko uvrstitvijo na svetovni lestvici nastop v Rusiji že zagotovila. Na SP, ki bosta potekali torej v Rusiji oziroma za ženske na Nizozemskem in Poljskem, bo igralo 24 reprezentanc, poleg gostiteljev Rusov je mesto na moškem prvenstvu pripadlo še svetovnim prvakom Poljakom, pri dekletih se bodo ob Nizozemkah in Poljakinjah v boj za naslov podale še branilke svetovne krone Srbkinje. Neposredno uvrstitev na odbojkarski mundial si bosta zagotovili tudi po dve najuspešnejši reprezentanci z vsakega od petih celinskih prvenstev. Uvrstitve zgoraj omenjenih reprezentanc na evropskem prvenstvu v to kvoto ne štejejo. Preostalih dvanajst držav udeleženk SP za moške bo določila lestvica FIVB, na kateri slovenska izbrana vrsta trenutno zaseda visoko 12. mesto. Glede na to, da bo FIVB za nastop na SP upoštevala lestvico ob koncu leta 2021 in da bodo Slovenci kot aktualni evropski podprvaki na eurovolleyju nastopili prihodnje leto, v razvrstitvi FIVB v nobenem primeru ne bodo mogli izgubiti toliko mest, da v Rusiji ne bi igrali. Pri dekletih Slovenke v svetovni razvrstitvi trenutno zasedajo 30. mesto, nastop na evropskem prvenstvu 2021, na katerem bi svojo uvrstitev na lestvici lahko še izboljšale, pa si morajo še zagotoviti v kvalifikacijah. Po debiju Kovačevo slovo Svetovno prvenstvo za odbojkarje v Rusiji bo potekalo med 26. avgustom in 11. septembrom 2022, izbrane svetovne reprezentance bodo igrale v kar desetih mestih, Moskvi, Sankt Peterburgu, Kaliningradu, Jaroslavlu, Kazanu, Ufi, Jekaterinburgu, Novosibirsku, Kemerovu in Krasnojarsku. Na Nizozemskem bo globalno tekmovanje odbojkaric v treh mestih, Arnhemu, Apeldoornu in Rotterdamu, na Poljskem v petih, Gdansku, Lodžu, Katovicah, Vroclavu in Krakovu. Slovenski odbojkarji so premierno na SP nastopili leta 2018 v Italiji, mundial je sicer gostila še Bolgarija. V uvodnem delu tekmovanja so v skupini A v Firencah premagali Dominikansko republiko s 3:1, z enakim izidom Japonsko, po vodstvu Belgije v nizih z 2:0 so na medsebojnem dvoboju uprizorili zasuk in na koncu zmagali s 3:2, dve točki razlike sta bili v odločilnem nizu. Proti Argentini so v nizih vodili z 2:1, a srečanje izgubili z 2:3, ponovno je bilo v petem nizu 15:13, a tokrat za gavče. Proti gostiteljem Italijanom so povedli z 1:0, a so naslednje tri nize dobili azzurri. V drugem delu tekmovanja so izbranci slovenskega selektorja Slobodana Kovača v Bologni ponovno ugnali Belgijce, tokrat s 3:0, nato so z enakim izidom izgubili z Brazilijo in na koncu z Avstralijo z 2:3. Slovenija je po nekajdnevnem preračunavanju na koncu na debitantskem SP osvojila končno 12. mesto. Razočaranje Kovača nad pristopom reprezentantov, še posebno ga je ujezil poraz z Avstralijo pa tudi brazilska tekma, je nato po mesecih privedlo tudi do Kovačevega slovesa z mesta selektorja izbrane vrste.