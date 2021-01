Urke je nared za najtežjo borbo

Slovenski as mešanih borilnih športov Uroš Jurišič, ki je v svojo korist odločil vseh enajst dozdajšnjih profesionalnih dvobojev (deset s prekinitvijo), se počasi, a vztrajno vzpenja po evropskih in svetovnih lestvicah v velterski kategoriji (do 77 kilogramov). Zato je razumljivo, da ima iz borbe v borbo zahtevnejšega nasprotnika. Potem ko je oktobra lani uspešno debitiral na prireditvi ameriškega združenja Bellator v Milanu, kjer je že v uvodni rundi prisilil k vdaji Angleža Walterja Gahadzo (18 zmag, 6 porazov), je trdno odločen v soboto zvečer uspešno prestati tudi ognjeni krst na spektaklu poljske organizacije KSW, ki velja za najmočnejšo na stari celini. Urošev tekmec v Lodžu bo prav tako še neporaženi Rus Šamil Musajev (13 zmag, 10 s prekinitvijo). »Pripravljen sem za najtežjo borbo doslej v življenju,« je uvodoma poudaril Jurišič, ki je nasprotnika z vzdevkom Tihi morilec dobro proučil.

Vrhunsko pripravljen

»Šamil je dober borec, ki dobro drži razdaljo v borbi stoje. Ima več nevarnih udarcev, njegovi glavni orožji za nokavt pa naj bi bili nožni in ročni udarci iz obrata,« je razkril 28-letni Ljubljančan in dodal, da ima leto mlajši Rus, ki je kot sloviti Habib Nurmagomedov po rodu iz Dagestana, tudi dobre nizke nožne udarce. »A daljših izmenjav ne mara, zato poskuša hitro zrušiti tekmeca. Ima še veliko akcij, ki jih rad počne, prav na vse pa sem se s svojimi trenerji odlično pripravil, da bo zame v soboto prišla v poštev le zmaga,« je Urke optimističen, da bo premagal nekdanjega svetovnega prvaka v sambu, ki je oba dvoboja na prireditvi KSW predlani dobil z nokavtom. Samozavest črpa tudi iz odličnih priprav, ki jih je opravil v Sloveniji in Srbiji. »Telesno pripravljenost sem krepil z Anžetom Mačkom, borbo stoje pilil z Mouradom Derbalom in Juretom Cesarjem, v parterju pa s fanti iz Gracie Barre, Carlosove šole brazilskega džudžica, mešane borilne športe pa s Tomislavom Šudetom in našimi profesionalnimi borci v T'n'T Gymu,« je naštel Jurišič, ki je začel sodelovati tudi s ptujskim boksarskim šampionom Dejanom Zavcem. »Navdušil me je s svojim poznanjem športne psihologije, s tem, kako je prebral mene, in samimi treningi. Za zdaj sva šele na začetku sodelovanja, opravila sva nekaj treningov, na katerih sem spariral tudi z boksarjema Aljažem Venkom in Denisom Lazarjem. Z Dejanovo pomočjo sem izostril nekaj stvari, izboljšal kondicijo, da sem bil nato pripravljen za odhod v tujino,« je pojasnil ljubljanski mojster mešanih borilnih športov, ki se je nato odpravil še na priprave v Novi Sad. »Tamkajšnje priprave in vse okoli njih mi je organiziral Bojan Mihajlović, glavni trener Family Fight Teama in bivši borec v UFC, ki me je noro navdušil, in verjamem, da se bo najino sodelovanje izkazalo za velik uspeh,« je prepričan Jurišič.

