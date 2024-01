Uresničil je otroške sanje. Klic Keka je dočakal po zaslugi iger v dresu Celja

Ob napovedi prijateljske tekme slovenske nogometne reprezentance v ZDA je bilo ob ugibanjih, koga bi utegnil preizkusiti selektor Matjaž Kek in vpoklicati tudi za evropsko prvenstvo, največkrat omenjeno ime Marka Zabukovnika. Umirjeni igralec sredine igrišča je nepogrešljiv člen zasedbe Celja, ki gospodari v slovenskem prvenstvu.

Dobre igre 23-letnega Zabukovnika niso ostale neopažene, po poročanju številnih slovenskih in tujih medijev je Radomljan tarča splitskega Hajduka, zanj naj bi se bojda zanimali tudi v Hamburgu in Plznu. Zabukovnik špekulacije prepušča medijem, bolj ga veseli, da je prišel na Kekov radar:

Mark Zabukovnik in Adrian Zeljković sta nova aduta za sredino igrišča. FOTO: Črt Piksi

»Odkar sem prejel selektorjev klic, sem se zelo veselil te priložnosti na reprezentančni akciji. Ko kot majhen otrok hodiš na tekme reprezentance, si želiš, da boš nekoč morda prišel do te ravni in zaigral v državnem dresu. To bo zagotovo lepa izkušnja, poskusil jo bom maksimalno izkoristiti in uživati.«

V prvi polovici državnega prvenstva so bili Celjani razred zase, zato ne preseneča, da na tokratnem reprezentančnem seznamu največ igralcev prihaja prav iz knežjega mesta, ob Zabukovniku še Žan Karničnik, David Zec in Tamar Svetlin.

Ko kot otrok hodiš na tekme reprezentance, sanjaš, da boš nekoč prišel do te ravni.

»Reprezentanca je zgodba zase, takrat pozabiš na klub. Ni pomembno, ali si na lestvici prvi ali deseti, na akcijo izbrane vrste igralci vedno pridemo motivirani. V Celju nam gre zelo dobro, v tem pripravljalnem obdobju se moramo pripraviti na nadaljevanje in vztrajati pri tem, kar smo uspešno počeli doslej.« Nejc Grilc