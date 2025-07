Udarec za Pogačarja: izgubil je ključnega pomočnika, na etapi zmagal Belgijec

Belgijec Tim Merlier (Soudal Quick-Step) je zmagovalec napete devete etape kolesarske dirke po Franciji. Na ravninski trasi od Chinona do Chateaurouxa (174,1 km) je pričakovano prišlo do sprinta glavnine, a so najboljši šele v zadnjih 800 m ujeli ubežnika Nizozemca Mathieuja van der Poela. Rumeno majico vodilnega je ubranil Slovenec Tadej Pogačar.

Od samega začetka današnje etape sta bežala le dva kolesarja, a šlo je za moštvena kolega pri Alpecin-Deceunincku, Jonasa Rickaerta in van der Poela. Glavnina je ubežnikoma dopustila slabih šest minut naskoka, loviti pa ju je začela že pred polovico trase.

Vmes je morala biti glavnina zelo pozorna tudi na bočni veter, ki je pihal v drugi polovici bolj izpostavljene trase proti Chateaurouxu. Močno pospeševanje se je začelo 45 km pred koncem, a se v naslednjih 20 km nihče od najboljših ni znašel v težavah. Takrat se je glavnina približala ubežnikoma na vsega 30 sekund, a je naskok obeh vodilnih nato narasel na 1:20 minute. Tudi zadnjih 10 km sta ubežnika začela z okoli 50 sekundami naskoka. Rickaert je moral nato popustiti, sam pa je proti cilju nadaljeval van der Poel.

Nizozemca so ujeli šele 800 m pred ciljem, v sprintu pa je bil najmočnejši Merlier in slavil drugo etapno zmago na letošnjem Touru. Najboljši je bil že v tretji etapi. Za evropskega prvaka je bila to 62. zmaga v karieri. Drugo mesto je z zaostankom sprednjega kolesa zasedel nosilec zelene majice Italijan Jonathan Milan (Lidl-Trek), tretje pa še en Belgijec Arnaud De Lie (Lotto).

Pogačar ima 54 sekund prednosti pred Belgijcem

Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) je etapo sklenil na 26. mestu v času zmagovalca, tudi drugi Slovenec Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) si ni nabral dodatnega zaostanka.

V seštevku ima Pogačar 54 sekund naskoka pred Belgijcem Remcom Evenepoelom (Soudal Quick-Step), 1:11 oziroma 1:17 minute pa zaostajata tretji Francoz Kevin Vauquelin (Arkea-B&B Hotels) in četrtouvrščeni Danec Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike). Drugi slovenski as Primož Roglič je skupno deveti, a si je nabral že 3:06 minute zaostanka. Ostala dva Slovenca, Matej Mohorič in Luka Mezgec ne dirkata na skupni seštevek. Oba sta v zaključku pomagala svojima sprinterskima kapetanoma.

Primož Roglič je v skupnem seštevku letošnjega Toura deveti. FOTO: Benoit Tessier Reuters

V ponedeljek na Touru ne bo prostega dne, saj bo v Franciji državni praznik. Nanj organizatorji vselej pripravijo etapo, tokratna pa bo zelo zahtevna s 4450 višinskimi metri med Ennezatom in Puy Sancyjem (165,3 km).

Tour bo v ponedeljek Pogačar nadaljeval brez predvidenega prvega pomočnika Portugalca Joaa Almeide, ki je danes odstopil zaradi posledic padca in zloma rebra v sedmi etapi.