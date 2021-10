Tysonov novi rušilni pohod v Las Vegasu

25 milijonov dolarjev bi lahko Tyson Fury prejel za tokratno zmago nad Deontayem Wilderjem.

Idiot je, a bo molil zanj

Britanski boksarski šampion(31 zmag, 22 s k. o., 1 neodločen izid) veliko svojih napovedi tudi uresniči, kakor je bilo to tudi v primeru (tretjega) dvoboja z(42 zmag, 41 s k. o., 1 neodločen izid, 2 poraza) za naslov svetovnega prvaka v težki kategoriji po različici WBC. Samooklicani ciganski kralj je bil spet boljši, tokrat je ameriškega izzivalca zrušil v enajsti rundi.Ko je Wilder v uvodni rundi sprožil več udarcev v prvakovo ne najbolj izklesano telo, se je že zdelo, da je s svojo novo trenersko ekipo našel njegovo ranljivo točko. Toda 35-letni Američan že v naslednji rundi ni več zasledoval zastavljenega taktičnega načrta, ki bi lahko – kot so ugotavljali poznavalci – celo obrodil sadove. Zatem je v ringu sredi lasvegaške dvorane T-Mobile zagospodaril Fury, ki je po kombinaciji udarcev že v tretji rundi prvič spravil na tla izzivalca. Če ga ne bi rešil gong, bi bilo verjetno trilogije že takrat konec. Ko se je že zdelo, da bo v četrti le še postavil piko na i, pa je sledil težko verjeten preobrat.Britanskega šampiona je drago stal trenutek nepazljivosti, ki ga je načeti bronasti bombarder nemudoma kaznoval in mu s svojo udarno desnico dvakrat spodrezal noge. Nekateri so že pomislili, da bi se utegnil tokrat jeziček na tehtnici prevesiti na stran ameriškega zvezdnika. A to je bil račun brez krčmarja Tysona. Kot da bi ga nokdavna streznila.V nadaljevanju je 33-letni as iz Wythenshawa pri Manchestru boksal kot pravi šampion, z direkti, krošeji in aperkati (končno razmerje v zadetih udarcih 150:72) obkladal dve leti starejšega tekmeca, ki na čedalje bolj majavih nogah ni več našel pravega protiorožja za favoriziranega branilca lovorike. Potem ko je v 10. rundi še drugič poslal Deontaya na zadnjico, je bilo le še vprašanje časa, kdaj bo konec neenakega obračuna. Sodnik v ringu ga je dokončno prekinil rundo pozneje, ko se je izzivalec iz Alabame vnovič – zdaj že popolnoma nemočen – znašel na tleh.Potem ko se je njun prvi medsebojni dvoboj decembra 2018 razpletel brez zmagovalca, je Fury drugega v svojo korist odločil s tehničnim in tretjega s klasičnim nokavtom. »To je bila izjemna borba, vredna katere koli druge trilogije v zgodovini športa. Deontay je vrhunski borec, vedno sem govoril, da sem jaz najboljši na svetu, on pa št. 2,« je poudaril novi-stari svetovni prvak po različici WBC in pristavil, da ga je Wilder dvakrat dobro zadel. A ni niti za hip pomislil na to, da bi lahko to zanj pomenil konec.»Stresel me je, poslal na tla, vendar pa je to boks – tudi življenje, če hočete. Ni pomembno, kolikokrat si v nokdavnu. Treba se je pobrati in boriti naprej,« je skrivnost svojega uspeha razkril Fury, razočaran nad izzivalčevim odzivom po dvoboju. »Ker sem športnik, sem stopil do njega in mu želel čestitati za dobro borbo. A mi ni vrnil spoštovanja. Čeprav je idiot, bom molil zanj,« je še dejal britanski šampion, ki je imel po pogovoru še toliko moči, da je zapel uspešnico, ki jo je iz Pohoda v Memphisu priredil v Pohod v Vegasu.