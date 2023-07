Turki pred vrati Ljubljane in Maribora

Olimpija, Maribor in Celje so trije preživeli slovenski klubi v evropskih nogometnih tekmovanjih. Njihovo izhodišče je znano: Ljubljančani bodo jutri (20.45) igrali prvo tekmo 2. kola kvalifikacij za ligo prvakov z Ludogorcem, tekmeca Štajercev v 2. kolu boja za konferenčno ligo bosta dan zatem Guimaraes in Differdange. Vsi trije poznajo tudi svoje naslednje izzive pod dežnikom Uefe – ti bodo odvisni od njihove (ne)uspešnosti v naslednjih desetih dneh.

Žreb parov 3. kola kvalifikacij za vsa tri Uefina klubska tekmovanja Ljubljančanom ni prizanesel, toda Olimpija ima vendarle na voljo še tri zaključne žogice za uresničitev dolgoletnih želja njenih navijačev, to je jesen v Evropi. Če bi stožiško moštvo preskočilo Bolgare, bi se v 3. kolu kvalifikacij za ligo prvakov pomerilo z zmagovalcem para Galatasaray vs. Žalgiris. Jasno, Litovci so realno premagljivi, Turke bi bilo treba šokirati.

V ekipi tudi

V 200 milijonov evrov vredni ekipi so tudi italijanski dribler Nicolo Zaniolo, napadalca Wilfried Zaha in Cedric Bakambu ter donedavni poveljnik Arsenalove zveze vrste Lucas Torreira. Če bi Olimpija klonila v 2. kolu, bi se v 3. situ bojev za evropsko ligo pomerila s poražencem para Dinamo Zagreb vs. Astana. Hrvaški prvak (110 mio €) realno ni premagljiv, toda nahaja se sredi prenove, tekmovati bi se dalo tudi z Astano; iz marčevskega obiska Astane se spominjamo prodornih kazahstanskih »bekov«, ki sta vnašala nemir v izbrano vrsto selektorja Matjaža Keka – to sta Jan Vorogovskij in Abzal Bejsebekov.

Ples kroglic na sedežu Uefe je določil nadaljnjo pot tudi Mariboru in Celju. Maribor »mora« preskočiti luksemburški Differdange in se nato v 3. krogu pomeriti z boljšim iz para Fenerbahče – Zimbru. Jasno je, da so Turki absolutni favorit dvoboja, a tudi moldavski Zimbru je že grenil življenje Štajercem, bi se spomnil Matjaž Kek. Obisk Fenerbahčeja bi pomenil velik spektakel v Ljudskem vrtu: gre za 200 milijonov € vredno moštvo, v katerem so najdražji poljski »vinger« Sebastian Szymanski (18), nekdanji Chelsejaev napadalec Michy Batshuayi (10), ob šestih nadarjenih Brazilcih pa sta letos prišla v klub tudi izkušena Balkanca Dušan Tadić in Edin Džeko.

Celjanom je žreb prizanesel, saj bi igrali v 3. kolu z boljšim iz para Balzan vs. Neman Grodno. Toda najprej morajo preskočiti Guimaraes, pri katerem je začel ibersko pot Zlatko Zahović.