Tudi v Tokiu odmeva: Slovenija gre naprej!

Klemen Prepelič (levo) in Mike Tobey sta bila najučinkovitejša v zadnji četrtini. FOTO: Brian Snyder/Reuters

Čančar in naveza iz Valencie

Slovenija : Španija 95:87



Slovenija: Prepelič 15, Murić 5, Tobey 16, Blažič 10, Dimec 6, Dragić 6, Čančar 22, Dončić 12; Španija: P. Gasol 8, Fernandez 12, Rodriguez 5, Rubio 18, Claver 4, M. Gasol 9, Hernangomez 2, Abalde 14, Abrines 3, Llull 12.

V minulih tednih smo se večkrat spraševali, kakšna bo igra slovenske košarkarske reprezentance, ko bo ena od njenih tekmic omejilana manj kot 30 točk. V 3. krogu olimpijskega turnirja smo dobili odgovor: še vedno učinkovita in predvsem – zmagovita. Dončić je bil v dvoboju z veliko Španijo šele četrti najboljši slovenski strelec z 12 točkami, prerazporeditev nalog in učinka ter moštveni trud pa sta vendarle prinesla dragoceno zmago s 95:87 (68:70, 41:44, 20:24) za prvo mesto v skupini C. Naslednja postaja: torkov četrtfinalni dvoboj z Nemčijo, ki je v Tokiu doslej ugnala Nigerijo (99:92), izgubila pa z Italijo (82:92) in Avstralijo (76:89).»Nora tekma, zares sem užival. Ponosen sem na predstavo našega moštva proti svetovnim prvakom, velikemu trenerju in košarkarjem, ki smo jih prisilili, da so 40 minut vztrajali pri conski obrambi,« je zadovoljno ocenil slovenski selektorpo odmevni zmagi. Španski košarkarji so namreč na zadnjih treh velikih tekmovanjih, EP 2017, SP 2019 in letošnjih OI, okusili le dva poraza v 20 nastopih. Oba proti Sloveniji, a po zelo različnih scenarijih. Pred štirimi leti so doživeli boleč polom v polfinalu v Istanbulu (72:92), tokrat so vodili kar 31 minut, največ z 12 točkami razlike (55:43), Slovenija le šest. V prelomnih trenutkih izbrancemniso pomagale niti bogate izkušnje iz nešteto bitk za kolajne. Slovenci so po zaostanku s 60:68 prevladovali v preostalih 12 minutah s 35:19 in ostali neporaženi v Tokiu. In ne le to: z Dončićem v zasedbi še niso klonili na uradni tekmi, nanizali so že 16 zaporednih uspehov. Čudežni slovenski mladenič je bil pričakovano glavna tarča španske obrambe, ki je večidel odlično opravila svoje delo z različico 1+4. Neposredno skrb za Dončića je zaupala 207 cm visokemu, drugi so v glavnem pokrivali prostor in najboljšemu strelcu OI preprečevali prodore pod koš. Ljubljančan je metal za dve točki 0:2, za tri 2:5 in proste mete 6:11 ter dosegel najmanj točk na letošnjih reprezentančnih tekmah, tako da je njegovo tokijsko povprečje padlo na 28,3 točke. Tretja osebna napaka (druga v napadu) še pred koncem uvodne četrtine mu je dodatno načela živce, a je marsikaj nadomestil s 14 skoki in 9 asistencami, kolikor jih je pri Špancih zbral tudi»Pričakovali smo consko obrambo in dva ali tri košarkarje ob meni, a ne vseh 40 minut. Iskal sem proste soigralce, kar nam je uspevalo. Žal smo veliko metov zgrešili, a na koncu smo zmagali. To je vse, kar šteje. Tudi v nadaljevanju OI moramo ostati zbrani, vem pa, da smo pripravljeni na vsakega tekmeca,« je pojasnil Dončić. Zelo je bilo namreč pomembno, da so se drugi člani slovenskega moštva postopoma vživeli v scenarij tekme. Še posebnoz 22 točkami (za dve 4:5, za tri 4:7) in(za dve 7:12 in 14 skokov), drugi pa so vtkali bisere po najboljših močeh, nekateri v napadu, drugi v obrambi. Medtem ko je Dončić v drugem polčasu prispeval le štiri točke, niti ene v zadnji četrtini, je v zadnjih desetih minutah (27:17) stopila v ospredje uigrana naveza iz Valencie, Tobey z 10 točkami inz 8.jih je pristavil 5, Čančar inpo 2.je priznal: »Rad bi čestital Sloveniji, toda zelo ponosen sem tudi na naše igralce, saj so vse do konca verjeli v zmago. Igrali smo dobro, Slovenci so dosegli 20 točk manj kot na zadnjih tekmah. Tokrat so vendarle dokazali, da imajo odlično moštvo, v katerem ne igra le Dončić.« Pari četrtfinala (torek): Slovenija – Nemčija (3.00), ZDA – Španija (6.40), Francija – Italija (10.20), Avstralija – Argentina (14). Naša reprezentanca se bo v primeru novega uspeha pomerila v polfinalu z zmagovalcem dvoboja med neporaženo Francijo in Italijo.