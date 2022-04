Tudi Tadej Pogačar se kdaj ušteje

Kakšen kolesarski praznik in kakšna epska bitka! A manjkala ji je pika na i. Tadej Pogačar je bil najbolj napadalen in bržkone tudi najmočnejši kolesar na 106. dirki po Flandriji, na kateri pa je bil zaradi napačne presoje pred sprintom ne le ob zmago, ki se je je veselil Mathieu van der Poel, temveč tudi ob stopničke. Krstno kraljico klasik je slovenski as končal na 4. mestu in z obljubo, da se bo vrnil.

Dokler Wout van Aert ni zbolel za covidom-19 in se moral odpovedati nastopu, se je napovedoval troboj velikih zvezdnikov, na stotisoče navijačev ob trasi pa je dobilo nepozaben dvoboj. Ko je šlo na 272,5 km dolgi trasi z 18 klanci in številnimi odseki po granitnih tlakovcih zares, se je vse vrtelo okoli Pogačarja in van der Poela. Slovenski kapetan ekipe UAE je najprej pokuril moštvene kolege, da so ga obdržali dovolj blizu ospredja, 55 km pred ciljem pa je tekmecem odprl vrata pekla.

Na vsakem od klancev, ki so sledili, je tako močno navil tempo, da so odpadali drug za drugim, dokler mu na predzadnjem vzponu na Kwaremont 18 km pred ciljem ni družbe delal le še van der Poel. Nizozemec je z zadnjimi močmi zdržal še zadnji Pogačarjev pospešek na sloviti Paterberg in obetal se je sprint dvojice, ki je imela na začetku zadnjega kilometra slabe pol minute naskoka pred zasledovalci.

Tedaj se je med njima začela partija pokra. Kot na dirkališču sta gledala drug drugega in se skoraj zaustavila. Medtem sta se jima nevarno približevala Dylan van Baarle (Ineos) in Valentin Madouas (Groupama). Vodilna sta oklevala tako dolgo, da sta ju tekmeca ujela. To je bilo usodno za Pogačarja, ki je toliko zamudil z začetkom sprinta, da je ostal zaprt za Madouasom in van Baarlejem, medtem ko je van der Poel odbrzel svoji drugi zmagi na dirki po Flandriji naproti.

Odločile izkušnje

»Na Kwaremkontu in Paterbergu sem dal vse od sebe, da sem sledil Tadeju. Bil je neverjetno močan, predvsem na Paterbergu sem bil na meji zmogljivosti, nato pa sem imel na srečo na voljo nekaj ravninskih kilometrov, da so si noge opomogle pred sprintom. Pogačar je bil bržčas najmočnejši na dirki in bil je zelo napadalen. Zaploskal bi mu, če bi me premagal ali končal na odru za zmagovalce. Morda bo moral tu še nekajkrat sprintati, da bo zmagal,« je van der Poel prepričan, da so odločile izkušnje.

Za 27-letnega Nizozemca je bil to tretji zaporedni sprint za zmago v Oudenaardu (predlani je zmagal pred van Aertom, lani ga je ugnal Kasper Asgreen), za 23-letnega Slovenca je bil to prvi nastop na kraljici klasik. »Vse skupaj je bila izjemna dirka in izkušnja. Moja ekipa je svoje delo izpeljala brezhibno, nato sva z Mathieujem pripravila pravi ognjemet, vzdušje ob progi je bilo enkratno. V cilju sem bil nekaj trenutkov zelo razočaran, ker nisem mogel sprintati, saj sem bil zaprt. To je del kolesarstva, na nikogar se nisem jezil, razen nase, ker v zadnjih 100 metrih nisem mogel dati vsega od sebe,« je bil Pogačar pred novinarskimi mikrofoni bolj umirjen kot ob prihodu v cilj, ko je bilo slišati tudi kletvice.

Tokratni spodrsljaj ga bo bržkone še bolj motiviral za to, da bo še poskušal zmagati. »Rad imam vzpon na Kwaremont, kocine so mi šle pokonci ob navijanju, ljubim to dirko. Vrnil se bom,« je Pogačar še dejal po največji flandrijski klasiki, na kateri se je z 12. mestom izkazal tudi Jan Tratnik, zmagovalec Milano–Sanrema Matej Mohorič (oba Bahrain Victorious), pa je končal na 21. mestu.