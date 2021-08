Tudi Radomlje bodo dočakale derbi kroga

Zadnje dejanje v Kidričevem Pari 4. kroga 1. SNL: Bravo – Celje (včeraj), Radomlje – Maribor (sobota, 20.15), Tabor – Olimpija (nedelja, 17), Aluminij – Mura (nedelja, 20.15); Koper – Domžale preloženo.

Čas bo pokazal, kako visoko lahko seže slovenski klubski nogomet. Vsi trije klubi v Evropi – Mura, Olimpija in Domžale – so bili v četrtek neuspešni, toda na voljo bodo imeli še vsak po eno priložnost. Konec tedna vsem skupaj ne preostane drugega, kot da ponudijo navijačem nogomet višje ravni.Nemogoče bi bilo prezreti mizerni učinek slovenske trojice v boju za Uefina pokala. Slovenske ekipe – klubske ali reprezentančne – resda ne uživajo pogosto vloge favorita, tako je bilo tudi na portugalskih Azorih, kjer je ostala praznih rok Olimpija (0:2), kot na Norveškem, kjer so pospremili Domžalčane proti letalu za domovino s teniških 1:6. Izbranci trenerjabodo vnovič izpustili ligaško tekmo, kar jim bo prišlo celo prav. Morda bodo lažje strnili vrste in se v torek poslovili od Evrope s častno zmago nad Rosenborgom, kar bi štelo vsaj za količnik slovenskih klubov na Uefini lestvici.Pogled na lestvico SNL razkriva, da bodo igrali derbi kroga v Domžalah, toda ne zavoljo domačega kluba, pač pa Radomelj, ki so uspešnica prve dvanajstine prvenstva. Trener gostiteljev, priljubljeni Hans, je dobro pripravil povratnika med elito, njegovi fantjein drugi so opozorili nase v tekmah z obema ljubljanskima kluboma. V taboru vijoličastih ne vlada idila, morda bi morali iti v drastično pomladitev moštva že leto dni prej. Tega ne bomo izvedeli, že danes pa je znano, da so Štajerci izbrali tvegano pot, ki zahteva potrpežljivost pokroviteljev in navijačev. Če pomladitev ne bo uspešna – beri: ne bo prinesla produktov za prodajo –, se Mariborčanom ne piše dobro. Trenerve, da zanj šteje le prvi poraz Radomelj.Ljubljančanom je treba skoraj čestitati. V četrtek ponoči – tekma se je končala v petek zjutraj ob 0.30 po našem času – je kazalo, da bo Olimpija sredi Atlantika doživela potop kot Domžale ob južnem delu fjorda v Trondheimu. Zaostanek dveh golov po prvem polčasu in izključitevsta napovedovala kanonado, toda zeleno-beli so odbili nadaljnje nalete Portugalcev. Mlajšim navijačem, ki so pričakovali zmago Olimpije z »malo znano« Santa Claro, je treba pojasniti, da ta klub v šestih tekmah minule sezone z Benfico, Portom in Sportingom nikdar ni izgubil za več kot gol. V Sežani nikomur ni lahko, četudi Olimpija premore v svojih vrstah neugodnega igralca slovitega priimka Aldairja, ki je opozoril nase prav v majici Tabora.Nogometna družina je na glas pričakovala zmago Mure nad Žalgirisom (0:0), posledično pa trikrat ostala praznih rok. Murin izkupiček v prvih treh tekmah nove sezone 1. SNL in razlika v golih nista obetavna (0-1-2, 3:7), možno bi ju bilo opravičiti z uspehi v Evropi. O tem bomo lahko sodili že naslednji četrtek, toda prav dokazano uspešni trenerve, da je zmaga najboljše zdravilo za slabo voljo. Prekmurci so imeli prejšnji teden z Bravom smolo, morda se jim bo to povrnilo. Prej bo Šimundža dokončno vrnil v polni pogonin, lažje mu bo tako v državnem prvenstvu kot pod dežnikom Uefe, kjer dežujejo največje evrske kaplje. Sobočani so prepoceni izgubili, 300.000 evrov odškodnine za enega najboljših mož in vidnega reprezentantaje premalo tudi za prodajo nogometaša iz slovenskega prvenstva.