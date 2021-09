Tudi ob mreži prestiž s Hrvati

Kar nenavadno zatišje je nastalo v zadnjih dneh okrog odbojkarskega evropskega prvenstva. Slovenska reprezentanca je namreč svojo zadnjo tekmo v skupini, v kateri je izgubila z Italijo, prestala sredi prejšnjega tedna in tako do današnjega dne čakala na nadaljevanje tekmovanja, tokrat že v izločilnem delu. Za uvrstitev med najboljših osem se bodo podprvaki zadnjega šampionata danes v Ostravi (ob 16. uri) pomerili s hrvaškimi tekmeci.



Dvoboji sosedov so v športnih arenah vselej zanimivi. In tako je tudi med Slovenijo in Hrvaško, deželama številnih medsebojnih zasebnih, tudi družinskih stikov, političnih zdrah, nekoč življenja v skupnih državah, jezikov slovanske skupine, delovnih migracij in številnih turističnih obiskov: Slovencev na dolgo hrvaško obalo, Hrvatov pa v alpski svet Bleda in Kranjske Gore ali na Pohorje.



Kakor koli, zdaj je čas za odbojko. Tako kot je bil pred dnevi za nogomet, v katerem je hrvaška izbrana vrsta gladko odpravila slovensko. In danes? Tu je vloga favorita drugačna. Naša reprezentanca je zlasti v zadnjih letih precej bolj vidno zapisana na odbojkarskem zemljevidu stare celine kot ekipa naših južnih sosedov, ki na EP v moški konkurenci še nikdar niso segli višje od 8. mesta. Slovenci so bili že dvakrat tik pod vrhom: pred dvema letoma so v pariškem finalu izgubili proti Srbom, leta 2015 v Sofiji pa proti francoski izbrani vrsti. Na Hrvaškem pa je bila nekoč moška odbojka, zlasti po zaslugi zagrebške Mladosti, enega vodilnih evropskih klubov v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, na višji ravni kot v dobi samostojnosti, v kateri v naši soseščini blestijo asi v drugih panogah.



Toda slovenski selektor Alberto Giuliani, ne glede na favorizirano vlogo svojih fantov, opozarja: »V skupinskem delu v Talinu so Hrvati na trenutke prikazali zelo dobro igro in videli smo, kako nevarni so lahko. Čaka nas težka tekma, tega se zavedamo. A hkrati vemo, kaj je naš cilj in kaj moramo storiti. Na tem smo v preteklih dneh delali in poskušali popraviti še nekaj stvari, s katerimi nismo bili zadovoljni.« Od začetka do konca igrati na najvišji ravni Prednost slovenske vrste je vsekakor spoznanje, da ostajajo v Ostravi, središču športa na Češkem. Tu si že vrsto let sledijo velike športne prireditve, nekoč rudarsko-industrijsko mesto je zdaj pravi paradiž za navijače. In med temi so številni in glasni tudi slovenski, ki kajpak sanjajo o današnji zmagi in novem poglavju naše lepe zgodbe ob odbojkarski mreži. V tej že dolgo sodeluje kapetan Tine Urnaut, ki spoštuje današnje tekmece, v pričakovanju izziva pa pravi: »Od začetka do konca moramo igrati na najvišji ravni in biti ves čas zbrani in pozorni. Do tekme pa moramo izkoristiti preostali čas, da se kar najbolje pripravimo in se posvetimo predvsem temu, kako bo vse skupaj videti na naši strani mreže.«



Tako kot Slovenci imajo tudi Hrvati na klopi italijanskega strokovnjaka, vodi jih Emanuele Zanini, vodilni adut moštva pa je Timofej Žukovski, ki se je pri sedmih letih s starši iz Belorusije preselil v Zagreb.

