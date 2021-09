Tudi kot prvaki ne bodo šminkerji

Jubilejna 30. sezona v rokometnem državnem prvenstvu se bo začela na najboljši način, z današnjim derbijem med najboljšima ekipama prejšnje sezone, prvaki iz Gorenja in podprvaki iz Trima. Tekma v Trebnjem se bo začela ob 18. uri. V taboru Uroša Zormana odkrito napovedujejo napad na naslov, prav tako Celje Pivovarna Laško, ki želi z Alemom Toskićem lovoriko vrniti v Zlatorog. Velenjčani medtem ostajajo zvesti svojemu načelu in se ne postavljajo v vlogo favorita. »Po excelovi tabeli smo po vseh kriterijih tretja ekipa, zato ne moremo napovedati naslova, čeprav ne skrivamo, da si ga želimo. Če ga bomo ubranili, bomo presegli svoja pričakovanja, tako kot smo jih spomladi,« se ni želel širokoustiti direktor Gorenja Janez Gams, ki je poudaril, da je povprečna starost ekipe 23,05 leta. »Če prečrtam kapetana (David Miklavčič, 38 let, op. p.), smo pri številki 21.« Nekdanji reprezentant Miklavčič bo vztrajal še to sezono, potem naj bi po okvirnem dogovoru nasledil Gamsa v pisarni. Velenjčani imajo primerjalno prednost pred omenjenima glavnima tekmecema v tem, da so praktično zadržali celotno ekipo in lahko gradijo naprej. Zapustil jih je le krožni napadalec Miha Kavčič, ki je odšel v Nexe k nekdanjemu velenjskemu trenerju Branku Tamšetu. Ose zato puščajo odprto možnost, da se med sezono okrepijo na črti. Primerjalna slabost črno-rumenih pa bi lahko bila večja obremenjenost. Medtem ko se bodo Trebanjci in Celjani osredotočali le na sobote, bodo ose v jesenskem delu dvojno obremenjene, saj bodo nastopale v evropski ligi, kjer jih čaka vsaj deset tekem. »Po eni strani smo ponosni, da bomo poleg Jeruzalema (igral bo v pokalu EHF) zastopali slovenski rokomet v Evropi, tudi iz sebičnih razlogov pa bi raje, da bi se Celje in Trimo prav tako izčrpavala v ritmu torek-sobota,« je imel mešane občutke Gams, ki se je v svoji relativno kratki funkcionarski karieri že veselil tako pokalne (2019) kot prvenstvene trofeje.

Delavski rokomet

Pod obe se je podpisal Zoran Jovičić, ki začenja četrto sezono na trenerski klopi. Pred začetkom prejšnje sezone je razlagal, da njegovi rokometaši niso šminkerji, temveč rudarji. So zdaj kot prvaki zamenjali vloge? »Kje pa. Moje besede so nekateri razumeli kot provokacijo in morda se je kdo celo videl v njih, a to ni bil moj namen. Jasno je, da Gorenje ne bo nikdar šminkerska ekipa, to je delavsko okolje in tako se mora tukaj igrati rokomet,« je pojasnil Zoki, čigar glavni aduti bodo poleg Miklavčiča motor ekipe Aleks Kavčič, organizator igre Domen Tajnik, rojeni strelec Matic Verdinek, vsestranski Tilen Sokolič ter vratarja Aljaž Panjtar in Emir Taletović. »Drugi so po večini otroci velenjske rokometne šole, ki jim je lahko nepričakovano osvojeni naslov prvakov le dodatna spodbuda pri razvoju,« si napredek od podmladka obeta nekdanji reprezentant, ki ga že za uvod čaka hud preizkus: »Trimo je močan, šlo bo na nož, odločale bodo malenkosti.«

