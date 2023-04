Tudi Guardiola ve: Čas je za ManCity

Kdo bo ustavil Manchester City, najbogatejši nogometni klub na svetu, ki mrzlično išče pot do končne zmage v ligi prvakov? To se sprašujejo privrženci elitnega klubskega tekmovanja, potem ko se poteguje za nastop v istanbulskem finalu le še oktet najboljših v Evropi. Prvo dejanje četrtfinala lige prvakov bo spektakularno: nocojšnji (21.00) derbi Manchester City vs. Bayern je v marsičem finale pred finalom.

V vseh velikih klubih poznajo pritisk doseganja vrhunskega rezultata – to velja za Real Madrid, Manchester City, Bayern, Olympiakos ali Maribor in Olimpijo. Tako bo tudi drevi, ko se bosta v Manchestru merila City in Bayern ter v Lizboni Benfica in Inter. Tovrstnega pritiska ne poznajo pri West Hamu, četudi premorejo večji proračun kot Benfica.

Verjetni enajsterici v poslastici LP ManCity (3-2-4-1): Ederson; Akanji, Dias, Ake; Stones, Rodri; B. Silva, De Bruyne, Gündoğan, Grealish; Haaland; Bayern (4-2-3-1): Sommer; Pavard, de Ligt, Upamecano, Davies; Kimmich, Goretzka; Coman, Musiala, Mane; Müller.

Toda pod drobnogledom navijačev in stroke bo vendarle Manchester City, klub, ki 15 let deluje na pogon arabskih petrodolarjev in želi na vsak način nase opozoriti nogometno družino. Zgolj v eri trenerja Pepa Guardiole (2016-) je City ozaljšal klubsko vitrino z lovorikami za zmage v premier league (4), pokalu FA (1) in ligaškem pokalu (4), toda na »lovoriko vseh lovorik« še vedno čaka. Guardiola je City šestič zapovrstjo (!) zavihtel v četrtfinale lige prvakov, toda končni zmagi v paradnem tekmovanju Uefe se je približal le leta 2021, ko ga je v finalu premagal Chelsea. Londončane je tedaj vodil trener Thomas Tuchel, isti strokovnjak, ki je nedavno prevzel vodenje Bayerna, naslednjega evropskega tekmeca Cityja. To je tudi za izkušenega Guardiolo – zmagovalca lige prvakov 2009 in 2011 z Barcelono – izziv brez primere in pravšnja priložnost za revanšo.

Deset golov v treh tekmah

»Seveda želimo poskusiti. V čast nam je, da se merimo proti elitnemu klubu, kot je Bayern. Ničesar nismo vzeli za samoumevno, igrati moramo dve tekmi, prvo doma in drugo v gosteh. Verjamem, da nam bo uspelo,« je Guardiola gosposko napovedal spopad s svojim nekdanjim delodajalcem, pri katerem prav tako ni uresničil imperativa. Katalonski inovator je namreč Bayernu med letoma 2013 in 2016 zagotovil tri solatne krožnike v bundesligi, toda liga prvakov je ostala neuresničena želja zanj in ambiciozne Bavarce.

Morda je napočil čas za evropski podvig Pepa Guardiole. Če bi preskočil Nemce, bi se v polfinalu pomeril z boljšim iz para Real Madrid vs. Chelsea. Thomas Tuchel, ki je nedavno nasledil odstavljenega nemškega inovatorja Juliana Nagelsmanna, v kratkem času gotovo ni mogel predstaviti moštvu svoje filozofije, saj je vsake tri dni igral pomembno tekmo. V münchenskem časniku TZ so izpostavili pet težav, s katerimi se bo sooči Tuchel, zanimiva je naslednja: Erling Haaland je nared za igro in je v fantastični formi: v tej sezoni kotira pri 44 golih za City, zgolj v zadnjih treh tekmah je zabil deset golov!