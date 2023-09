Tudi bron se v večnem mestu lepo lesketa

Slovenski odbojkarji se bodo prvič v zgodovini danes ob 17.30 potegovali za bron na evropskem prvenstvu. Naskok na zlato ni uspel, trikratni evropski podprvaki se bodo v boju za 3. mesto v Rimu soočili z olimpijsko zmagovalko Francijo. Slednjo kot selektor vodi Italijan Andrea Giani, s katerim so Slovenci leta 2015 prvič osvojili starocelinsko srebro.

Ekipi se poznata do potankosti, ni nobenih skrivnosti, ne ve se le, kakšen bo izid. Obe vrsti si po pofinalnem porazu seveda za potolažitev želita odličje bronastega sijaja, za Slovence Poljska in za Francoze Italija sta bili v boju za finale, ta bo danes ob 21. uri, premočni tekmici. Bolj kot pričakovanja dveh ranjenih levov v obračunu za starocelinsko tretje mesto je zanimiva razčlemba polfinalnega srečanja med Slovenijo in Poljsko. Resda, da je naklon belo-rdečih do končne zmage omogočil naturalizirani kubanski Poljak Wilfredo Leon Venero, vedelo se je, da bo »torpediral« v napadu, njegov učinek je bil 47-odstoten, sicer četrti v vrsti selektorja Nikole Grbića, da bo iz začetnega udarca pošiljal »projektile«, zbral je dva asa. Predvsem je zelo dobro sprejemal servis, kar je njegova šibka stran, v poljski izbrani vrsti je bil celo kot najboljši 52-odstotno uspešen.

Poljska ima mnogo širši izbor kakovostnih odbojkarjev, slovenski selektor Gheorghe Cretu je že pred EP to znal razložiti z naslednjimi besedami: »Poljska ima armado srednjih blokerjev, ni pomembno, kdo stopi na igrišče. Imajo najboljše igralce v napadu na svetu, tudi pri njih lahko le izbirajo, koga bodo sploh poslali na evropsko prvenstvo. Tu je cel kup odličnih sprejemalcev, še drugi kakovostni sedijo doma.« Po poškodbi Mateusza Bienieka sta srednja blokerja Jakub Kochanowski in Norbert Huber dozdaj odigrala fantastično evropsko prvenstvo, a v finalu so azzurri, še pred svojimi navijači, seveda druga pesem.

Dekleta za OI

Kaj je zmanjkalo Sloveniji? Roko na srce, četudi se ne bi med polfinalno tekmo poškodoval podajalec Gregor Ropret, v večno mesto je kot dovoljena zamenjava zanj prišel Dejan Vinčić, je zelo močan občutek, da bi Poljaki to tekmo dobili. So mlajša reprezentanca, v tako energijsko nabitih izločilnih tekmah pa sta v boju v štirih, petih nizih moč, ohranjanje zbranosti in širši izbor igralcev eden od ključev za uspeh. Turčija v osmini finala in Ukrajina v četrtfinalu EP sta bili na pragu tega, da presenetita Slovenijo, a ta se je iz neugodnega položaja izvlekla na račun izkušenj. Turki in Ukrajinci, denimo to smo videli tudi pri Romunih v četrtfinalu proti Franciji, pa je bilo očitno, da nimajo dovolj kilometrine na takšni, izločilni ravni tekmovanja. Poleg tega nekateri strokovnjaki opozarjajo, da je igra slovenskih odbojkarjev že »prečitana knjiga.«

Slovenske odbojkarice pa danes čaka začetek kvalifikacij za olimpijske igre v Parizu, kasneje pridejo na vrsto še fantje. Izbranke selektorja Marca Bonitte se bodo v poljskem Łódźu srečale s favorizirano Poljsko (danes 17.30), z lanskega SP bronastimi Italijankami (nedelja 20.45), olimpijskimi prvakinjami iz ZDA, tekmice so še Nemčija, Tajska, Južna Koreja in Kolumbija. Slovenke so brez možnosti za nastop v francoski metropoli, a že uvrstitev v kvalifikacije je lep korak naprej.