Tuchel: Ne bojimo se nikogar

Pred začetkom sezone lige prvakov bi verjetno vsak od favoritov takoj podpisal, da bi se v četrtfinalu srečal s Chelseajem. Zdaj so stvari malce drugačne. Londončani so povsem nadigrali Atletico in ob tem pokazali moč, konkurenci pred žrebom v Nyonu sporočajo, da se ne bojijo nikogar. Chelsea in evropski prvak Bayern sta zadnja udeleženca četrtfinala LP, potem ko so modri na Stamford Bridgeu v žep spravili madridski Atletico (2:0; Ziyech, Emerson; skupaj 3:0), Bavarci pa nekonkurenčni Lazio (2:1; Lewandowski, Choupo-Moting; Parolo; skupaj 6:2). Pridružila sta se Real Madridu, Portu, Liverpool...