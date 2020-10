Trimo večja grožnja kot Kiel

Kielov trener Filip Jicha je samo debelo gledal, ko so vsi trije gostje novinarske konference po tekmi s Celjem Pivovarno Laško omenjali ekipo Trima. Njegov igralec Miha Zarabec je Celjanom hudomušno zaželel srečo v nedeljskem derbiju (ob 18. uri), tekmec Tomaž Ocvirk je prav tako misli usmeril v dvoboj vodilnih ekip lige NLB in paradnih slovenskih predstavnikov v Evropi.



Trimo si lahko šteje v čast, da se njegovo ime pojavlja med elito. Vendar si je spoštovanje prislužil na igrišču. V sezoni še ne pozna poraza (7 zmag) in se je prebil v skupinski del evropske lige, v katerem bo odigral deset odmevnih tekem. Žreb na Dunaju mu je namenil Rhein-Neckar, Tatabanyo, Pelister, Gudme in Kadetten Schaffhausen. Eno od štirih mest je dosegljivo.

Celjani v tekmo ne prihajajo z najboljšo popotnico, Kiel jih je povsem zasenčil in jih premagal kar za 11 golov (35:24), četudi je na začetku zaostal z 0:5. Eden od tvorcev zasuka je bil bivši celjski igralec Zarabec, ki je že premagoval Celjane v dresu matičnega Trima in potem Maribora. V Trebnjem se odlični srednji zunanji igralci rojevajo kot v teh dneh gobe po dežju, Zaro ima spet dostojnega naslednika v Marku Kotarju, ki ima na Zlatorog sijajne spomine, saj je tam pred dvema letoma osvojil zlato kolajno na mladinskem euru.



Posebno motivirana bosta Gregor Potočnik, ki v svojem klubu nikdar ni dobil prave priložnosti, in Darko Cingesar, ki še dobro pomni derbije s Celjem, ko je igral za Loko, Gorenje in Maribor. Trojica iz Novega mesta, Leon Rašo, David Didovič in vratar Aleksandar Tomić, nima strahospoštovanja do Celja, saj mu je v dresu Krke lani vzela superpokal. Če dodamo še dobrega strelca z razdalje Dina Hamidovića ter natančnega levičarja Gala Cirarja, dobimo spoštovanja vredno zasedbo, ki jo povrhu vodi vzhajajoča trenerska zvezda Uroš Zorman. Rekorder po številu reprezentančnih nastopov bo storil vse, da ne bo prvega poraza doživel prav proti klubu, s katerim je leta 2004 prvič osvojil ligo prvakov, a ga moral šest let pozneje zapustiti z grenkimi občutki, nakar je šele s tožbo prišel do neizplačanih plač. Že ena ključnih tekem Njegov kolega Ocvirk ima na mestu organizatorja igre igralca tipa Zorman, Patrika Lebana, ki pa nima prave zamenjave, saj je kapetan David Razgor poškodovan. Tudi v tem je bil razlog, da je igra Celjanov izgubila rep in glavo, ko je Kiel stopil na plin. Trimo je seveda daleč od zeber, ampak odločen bo ravno toliko, če ne še bolj. Ob spremenjenem sistemu tekmovanja brez končnice je lahko vsaka tekma skoraj že ključna v boju za prvaka. Glede na to, da je Trimo v Ribnici opravil težak izpit v gosteh, ki Celjane še čaka, se lahko kaj hitro stvari pri vrhu zasučejo drugače od pričakovanj. Res pa je, da bodo tudi Dolenjci kmalu padli v mlin dveh težkih tekem na teden in bodo bolj ranljivi na domačih tleh, ki so zanje vendarle prioriteta. Tako kot v zadnjih letih tudi za Celjane ...