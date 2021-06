Triler v Parizu: Zidanškova v polfinalu Rolanda Garrosa

Že uvrstitve Tamare Zidanšek med najboljših osem v Parizu smo se zelo veselili, danes pa se lahko navdušujemo nad njeno uvrstitvijo v polfinale. Tamara je premagala po dramatičnem dvoboju z 8 : 6 v tretjem nizu Španko Paulo Badosa, 35. igralko na lestvici WTA, medtem ko je naša igralka uvrščena 50. mest nižje.



Prvi niz je pripadel Tamari s 7 : 5, čeprav je Badosova vodila že s 3 : 0, v drugem pa je bilo celo videti, da se bo po hitrem postopku uvrstila med štiri. Vodila je namreč s 3 : 1 in 4 : 2 ter servirala, toda obakrat jo je servis pustil na cedilu. Badosova je tedaj naredila serijo šestih dobljenih iger, kar je pomenilo, da je tudi v odločilnem nizu povedla z 2 : 0 z enim odvzemom servisa. Toda Tamari je uspel še en preobrat, nanizala je tri igre za vodstvo s 3 : 2. Od tedaj pa do 13. igre sta igralki razmeroma suvereno dobivali igre na svoj servis, tedaj pa se je Tamari spet začela tresti roka. Naredila je dve dvojni napaki, vendar na srečo ubranila dve žogici nasprotnice za odvzem servisa, nato pa v naslednji igri izkoristila drugo žogo za zmago.



Po tekmi je Tamara dejala, da je vedela, da bo težko. Imela je nekaj težav, a je našla svoj ritem in se proti koncu počutila vse bolje. Po dveinpolurni tekmi sledi počitek, malce pa bo spremljala tudi dvoboj med Kazahstanko Jeleno Ribakino (21. nosilka) in Rusinjo Anastasijo Pavljučenkovo (31.). Ena od njiju bo ovira, ki jo bo morala premagati na poti do finala odprtega prvenstva (OP) Francije. Mima trikratna posamična finalistka Pariza Tamara je prva Slovenka v samostojni Sloveniji, ki ji je uspelo na turnirju velike četverice v posamični konkurenci priti tako daleč. OP Francije je sicer leta 1977 osvojila Mima Jaušovec, v letih 1978 in 1983 (poraz s Chris Evert) je tam izgubila v finalu, leta 1978 pa je z Romunko Virginio Ruzici osvojila tudi turnir v parih (prav z njo je tisto leto izgubila v ženski konkurenci).

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: