Triglavska skala z žlahtno Janjo

Triglavska skala se vrača v Ljubljano. Sicer ne bo 2864 metrov visoka, bo bolj priležna, na ogled pa bo na Pogačarjevem trgu v slovenski prestolnici. Drevi od 20. ure naprej bo namreč veliki finalni del spektakla v športnem plezanju, natančneje balvanskem, na umetni steni v središču največjega mesta v Sloveniji. To ni vse, na plezalnem jedilniku danes od 9. do 15. ure bo pred večernim ognjemetom s polfinalom in finalom tudi rekreativno urbano plezanje na več lokacijah (stavbah, spomenikih, strukturah, ograjah) v Ljubljani. Konkurenca v sklepnih obračunih pa bo res izjemna, seveda bo sodeloval ambasador dogodka Jernej Kruder, od slovenskih pajkov še Domen Škofic, Anže Peharc, Žan Lovenjak Sudar, Gregor Vezonik in Matic Kotar. Med sedmimi tekmovalci iz tujine pa bodo tudi trije olimpijci iz Tokia: Francoz Mickaël Mawem, Italijan Michael Piccolruaz in Nemec Jan Hojer. Med dekleti se bodo nad balvane podale olimpijka Mia Krampl, Vita Lukan, Julija Kruder, Katja Debevec, Lucija Tarkuš, Lučka Rakovec in Tjaša Slemenšek ter Američanki Sienna Kopf in Cloe Coscoy. Jernej Kruder je bil denimo prisoten na OI v Tokiu, bil je prva rezerva za tekmovanje v moški kombinaciji, in je bil uspešen pri pogovorih z omenjenimi tremi športniki, ki so tam plezali, za prihod v Ljubljano. Denarne nagrade Povrhu se sredi mesta ne bo plezalo brezplačno, nagradni sklad za fante in dekleta je 12.000 evrov. Zmagovalec in prva pri nežnejšem spolu dobita po 2500 evrov, drugo mesto je vredno 1500, piramidni sistem nagrad se nato spušča (1000, 400, 300) do prav tako 300 evrov za šesto mesto. Finančni vidik je zasluga glavnega pokrovitelja spektakla, zavarovalnice Triglav, in še nekaj drugih sponzorjev. Na dogodku bo prisotna ... zajemite sapo ... tudi sveža olimpijska zmagovalka Janja Garnbret. Od 19. ure naprej bo tudi dajala avtograme, nato si bo ogledala tekmo in na koncu bo koroška pajčica še podelila nagrade. Torej vsa prireditev je v širšem sklopu posvečena tudi njej, evforija okoli žlahtne Korošice naj se kar nadaljuje še v dolge ure, dni, tedne in mesece. Sicer je Janja omenila, da bi plezala v Ljubljani, a je resnično utrujena po olimpijski dogodivščini. Sicer je odplezala vse dosedanje spektakle Triglav the Rock, razen lanskega nad Ljubljanico. Kako pa gledalci lahko spremljajo letošnji športnoplezalni happening? Pred umetno steno bo zagrajeni del s stoli za 150 povabljencev, za njim bo stojišče, kjer bo ogled možen s pogojem PCT, to je prireditveni prostor. Zunaj ograjenega dela bo javni prostor in je za vsakogar možen ogled brez pogoja PCT, saj tega ne nadzoruje organizator, veljajo pa splošna pravila glede javnega zbiranja.

