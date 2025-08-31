EUROBASKET

Tretja preizkušnja za slovensko reprezentanco, zmaga je nujna

»Belgijo moramo premagati tako ali drugače,« je po porazu s Francijo dejal Prepelič.
Fotografija: FOTO: Agencja Wyborcza.pl/Reuters
FOTO: Agencja Wyborcza.pl/Reuters

STA, N. B.
31.08.2025 ob 14:04
31.08.2025 ob 14:05
STA, N. B.
31.08.2025 ob 14:04
31.08.2025 ob 14:05

Pred košarkarji Slovenije je manj kot 20 ur po drugem porazu na evropskem prvenstvu v Katovicah nova preizkušnja. Proti Belgiji nujno potrebujejo zmago za uspešno nadaljevanje prvenstva.

Slovenija je v uvodnih dveh krogih pokazala dobro igro, a ostala praznih rok tako proti Poljski kot Franciji, Belgija pa je po uvodnem porazu s Francijo v drugem nastopu premagala Islandijo z delnim izidom 16:2 v zadnjih petih minutah.

Za slovenske košarkarje pride v poštev le zmaga, če želijo osvojiti vsaj tretje mesto v skupini in se v osmini finala v Rigi srečati z drugo najboljšo reprezentanco iz skupine C, v kateri so Grčija, Italija, Španija, Gruzija, Bosna in Hercegovina ter Ciper.

Tekma kot finale

Klemen Prepelič in Luka Dončić sta po porazu s Francijo poudarila, da sta ponosna na celotno ekipo, kako se je borila in žrtvovala na prvih dveh srečanjih. Takšno predstavo želita, da pokaže tudi proti Belgiji.

»Za nas je ta tekma kot finale. Belgijo moramo premagati tako ali drugače. Če bomo pokazali tako energijo in željo, se bomo veselili prve zmage,« je dejal Prepelič, Dončić pa ga je dopolnil: »Naša naloga v reprezentanci je, da se borimo vsako tekmo in da jo skušamo dobiti. Naš cilj je napredovati v izločilne boje.«

V ponedeljek je v Katovicah dan za počitek, v torek in četrtek pa sledita še obračuna s Islandijo in Izraelom.

