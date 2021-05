Tretja ničla v nizu odnesla Ocvirka

Le še točka naskoka Vrstni red v ligi NLB: Celje (22 tekem) 38, Trimo (22) 37, Gorenje (20) 35 ...

Trije v igri za lovoriko

Ni običajno, da se trenerske menjave zgodijo ob nedeljah. A v Celju Pivovarni Laško nimajo časa za debatiranje o razlogih za prosti pad forme. Po porazu proti Trimu se je vodstvo kluba odločilozamenjati z dolgoletnim kapetanom. Njegov trenerski ognjeni krst ne bi mogel biti težji, v sredo bo moral premagati Gorenje, če želi nadaljevati celjsko prevlado na Slovenskem.Neverjeten padec se je zgodil 24-kratnim prvakom, po 19 zaporednih zmagah so doživeli tri poraze v nizu ter ogrozili naslov in nastop v ligi prvakov. Za nameček je nemoč proti Gorenju, Kopru in zdaj po reprezentančnem premoru še proti Trimu prenašala javna televizija. V novomeški dvorani Leona Štuklja je bil Trimo boljši s 25:24, kar je sodu izbilo dno. Ocvirk, ki je jeseni 2018 nasledil serijskega prvakain osvojil še dva naslova v ligi NLB, se je moral posloviti. Njegove čevlje je obul Žvižej, rekorder po številu golov za slovensko reprezentanco. Večkrat je kot kapetan dvignil pokal za naslov najboljšega v deželi, zdaj ga bo želel še v vlogi trenerja. Izkušenj nima, doslej je vodil celjske mladince, pred tem je bil Ocvirkov pomočnik. Zanimivo, Žvižej se je skupaj zposlovil od profesionalnega rokometa, zdaj mu je njegov prijatelj Zorman nekako utrl pot do funkcije šefa stroke, potem ko je ukanil Ocvirka.Zdelo se je, da bo slednji zagrabil rešilno bilko, ko so Celjani v drugem polčasu tudi brez izključeneganadomestili tri gole zaostanka in z delnim izidom 4:0 prešli v vodstvo z 20:19. Še v 58. minuti so po osmem zadetku novopečenega reprezentantavodili s 24:23, ainsta ob vratarju(ubranil je strel) imela zadnjo besedo. Trimo je celo v igri za prvi naslov prvaka, za Celjem zaostaja le še za točko. Še v boljšem položaju je Gorenje, katerega petkovo tekmo v Mariboru so v spornih okoliščinah odpovedali. Če bo Gorenje dobilo preostalih šest tekem, bo četrtič najboljše v Sloveniji. Res pa ima tudi Celje še vedno usodo v svojih rokah. V sredo bo v Rdeči dvorani tekma leta, če bo osvojilo obe točki, bo zelo blizu osmi zaporedni lovoriki.Jasno je, da Žvižej, četrti najboljši strelec v zgodovini kluba (1392 golov), v treh dneh ne bo mogel narediti čudeža, tudi ne ozdraviti ključnega igralca, a lahko računa na blagodejne učinke t. i. šok terapije, ki običajno sledi razbitju monotonije. Celjani so nazadnje zmagali 26. marca.»Znašli smo se v neugodnem položaju, do zaključka sezone so štiri tekme, kar je najpomembneje, vse imamo v svojih rokah. Verjamem, da nam bo uspelo, če bomo stopili skupaj in po najboljših močeh naredili to, kar se od nas pričakuje,« v srečen konec verjame 40-letni Žvižej.Celjska simultanka se je tako v treh tednih spremenila v mrtvi tek treh izenačenih ekip. Tudi Trimo je začutil priložnost za sanjski konec prve sezone s trenerjem Zormanom. »Imeli smo nekaj športne sreče. Kapo dol fantom za borbo. Pokazali so značaj, pustili srce na igrišču in zasluženo zmagali. Ni vdaje, v sredo gremo po zmago proti Krki,« se je k naslednjemu izzivu ozrl Zorman po sladki zmagi proti Celju.