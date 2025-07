Tretja in najvišja v nizu: Olimpija v 23 minutah napolnila Aluminijevo mrežo

Ljubljanski dvojec je v 2. krogu 1. SNL brez težav opravil s tekmecema. Olimpija je v Kidričevem svojo nalogo proti Aluminiju izpeljala v vsega 23 minutah, ko je zabila tri gole, Bravo pa je bil zanesljiv proti Sobočanom, ki jih čaka težka sezona in bitka za preživetje.

»Bipolarni« Kidričani so bili za Ljubljančane nebogljeni v pravem trenutku. Zeleno-beli so si okrepili samozavest pred današnjim odhodom v Andoro, kjer bodo jutri igrali povratno tekmo 2. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo, v katerih bodo proti tamkajšnjemu prvaku Interju branili prednost s 4:2. »Prvi polčas je bil zelo dober. Dosegli smo tri gole, imeli še nekaj priložnosti, tekmec ni sprožil niti enega strela proti našim vratom. Pomembno je, da smo zadeli zelo zgodaj. Pričakoval pa sem več v drugem polčasu. Razumem, da so bile v moštvu spremembe, nadzorovali smo rezultat, ampak lahko bi igrali bolje. A vsaka zmaga je pomembna,« je bil vesel trener Jorge Simão, ki si je nekoliko utrdil položaj na majavem trenerskem stolčku.

Bravo spet boljši od Mure Izida: Aluminij – Olimpija 0:3 (1000, Durdov 4., Blanco 8., Brest 23.; posest žoge v %: 41:59, streli: 6:15, na vrata: 3:10; koti: 2:2, prekrški: 20:16), Bravo Big Bang – Mura 2:0 (450, Stanković 36., Jakupović 60.; posest žoge v %: 44:56; streli: 21:7; na vrata: 8:2; koti: 4:5; prekrški: 4:19), Celje – Kalcer Radomlje, Domžale – Maribor (večerni tekmi), Koper – Primorje (danes). Pari 3. kroga: Radomlje – Domžale (1. avgusta), Mura – Aluminij, Primorje – Bravo (oba 2. avgusta), Maribor – Koper, Olimpija – Celje (oba 3. avgusta).

Olimpijo zahtevnejši tekmeci in tekme še čakajo. Spored ji je šel doslej na roko, čeprav je bil kazahstanski prvak Almati v prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov najtežji možni. Ljubljančani so si v Kidričevem proti naivnim gostiteljem močno utrdili samozavest in dosegli tretjo zaporedno zmago.

Razblinil vse uganke o Blancu

»Pomembna je za značaj in tekmovalnost,« je poudaril Portugalec, ki ohranja prvotni načrt in menjava enajsterico, v kateri daje priložnost tudi mlajšim domačim fantom (Mateo Aćimović je že drugo tekmo zapored začel v prvi enajsterici). Le zadnjo obrambno vrsto »drži skupaj«. Mimogrede: razblinil je tudi vse uganke o tem, ali je Alex Blanco prva izbira na položaju levega bočnega branilca.

»Pogovarjala sva se na začetku priprav, ko sem ga vprašal, ali je pripravljen na to. Ne vidim ga v nobeni drugi vlogi. To ni bila le moja odločitev, ampak tudi njegova. To je to, konec debate,« je avtoritativno ubranil svojo pomenljivo odločitev 48-letni trener, ki bo preživel prvi del sezone. Če v Andori ne bo šlo preveč narobe.

Olimpija 2 2 0 0 4:0 6 Bravo 2 1 0 1 3:2 3 Aluminij 2 1 0 1 2:4 3 Celje 1 1 0 0 2:1 3 Koper 1 1 0 0 2:1 3 Domžale 1 0 0 1 2:3 0 Radomlje 1 0 0 1 1:2 0 Maribor 1 0 0 1 1:2 0 Mura 2 0 0 1 0:3 0

Za Olimpijo se jutri začenja »ura resnice«. V nedeljo bo v 3. krogu 1. SNL v derbiju gostila Celjane, v primeru napredovanja pa se bo v 3. krogu kvalifikacij za KL pomerila z zmagovalcem dvoboja med beloruskim šampionom Dinamom iz Minska in albansko Egnatio.

Jakoslav in Aldin za zmago Brava

Tudi pri Bravu, ki je za prvo zmago v sezoni zanesljivo odpravil Muro, ni šlo brez Olimpijinega in gorenjskega podpisa. Prvi čudovit gol je zabil Škofjeločan in nesojeni član zeleno-belih Jakoslav Stanković, ki je bil pozimi tarča prvakov, drugega pa do pred dvema tednoma še član Olimpije, 19-letni Aldin Jakupović. V prvem nastopu za Bravo je Gorenjec z Jesenic dosegel svoj krstni prvoligaški gol.