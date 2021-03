Trenutki groze v Planici: valil se je po letalnici do dna (FOTO)

Tande je izgubil nadzor nad smučmi. FOTO: Srdjan Zivulovic, Reuters

Tande je izgubil nadzor nad smučmi. FOTO: Srdjan Zivulovic, Reuters

Tande je izgubil nadzor nad smučmi. FOTO: Srdjan Zivulovic, Reuters

Odpeljali so ga v zdravniško oskrbo. FOTO: Srdjan Zivulovic, Reuters

Odpeljali so ga v zdravniško oskrbo. FOTO: Srdjan Zivulovic, Reuters

V poskusni seriji prve tekme na finalu svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici, ki se bo zaključil v nedeljo, je grdo padel Norvežan. Izgubil je nadzor nad smučmi in padel na glavo na začetku preloma doskočišča in se nato valil po letalnici do dna. Oskrbeli so ga in ga odpeljali v zdravniško oskrbo.Na letalnici, kjer se bo ob 15. uri začela prva tekmovalna serija, je bil sicer najboljši Japonec(234 m, 175,1 točka), drugi Norvežan(214 m, 155,1), tretji pa Nemec(217 m, 151,7).Med desetimi Slovenci je bil na petem mestu najboljši(231 m, 148).Timi Zajc (226 m, 140,3) je bil deseti, Anže Lanišek 12. (201 m, 138,1), Peter Prevc 15. (215 m, 136,4), Anže Semenič 16. (217,5 m, 134,7), Domen Prevc 18. (212 m, 134,1), Žiga Jelar 23. (203,5 m, 126,7), Cene Prevc 26. (211 m, 124), Tilen Bartol 27. (209,5 m, 122) in Lovro Kos 25. (192,5 m, 107,3).