Trema v olimpijski bitki orjaku izmaknila odličje

TOKIO • Kristjan Čeh je v tokijskem finalu meta diska napadal odličje, a ga je zdelala olimpijska trema, vse se je izteklo v končno 5. mesto. Z osmo stopničko po uvodnih treh metih, od tega sta bila dva s prestopom, je kot zadnji na razpredelnici, ki se še prebije v sklepni del tekmovanja in dobi dodatne tri mete, trepetal, nato se je le sprostil. Tudi zaradi tega, ker je odšel na tribune olimpijskega stadiona v Tokiu k slovenski delegaciji po svojo zlato verižico za srečo. V četrti seriji je disk padel na 66,05 m, Čeh se je prebil na četrto mesto. V peti seriji je bil najdaljši (66,62 m), a mu je sodnik ob krogu za izmet prisodil prestop. V zadnji seriji je napredoval na 66,37 m in po vseh opravljenih metih konkurence tekmovanje končal na 5. mestu.



Dvaindvajsetletnik v olimpijskem debiju tako z zalučanim diskom ni prebil žlahtnega zidu in z odličjem postavil pike na i sezoni, v kateri je prebil magično mejo 70 m in se po dosežkih uveljavil kot drugi najboljši globalni diskobolos. Olimpijsko zlato je osvojil svetovni prvak Daniel Ståhl iz Švedske (68,90 m), srebro je šlo njegovemu rojaku Simonu Petterssonu (67,39), bron si je primetal Avstrijec Lukas Weisshaidinger (67,07). »Zadovoljen sem z nastopom, čez 66 m sem vrgel. Po nervoznih prvih treh metih se je dobro izteklo. Na ogrevanju mi je šlo dobro. Prvi met na tekmi je bil fantastičen, a žal s prestopom. V drugem je bil strah, da bi še enkrat prestopil, in ni šlo najbolje, v tretji seriji pa sem trepetal za še tri mete v finalu. Dobil sem jih in imel potem vse mete prek 66 m, zadovoljen sem. Peti sem, vrhunsko, le dobre izkušnje sem odnesel s tega tekmovanja,« je po finalu razmišljal Kristjan Čeh.



»Nisem razočaran. Peto mesto je zelo dober rezultat za moj prvi olimpijski nastop. Tudi rezultat je dober, v rangu metov, ki sem jih kazal zadnje čase. Imam šele 22 let in veliko časa. Že oktobra začnem projekt Pariz OI 2024. Tu pa kolajne nisem napovedoval. Vedel sem, da sem v krogu tekmovalcev, ki jo lahko osvojijo, da sem dobro pripravljen, a vedel sem tudi, da so se vsi konkurenti pripravljali za Tokio. In videti je, da so se dobro pripravili, saj so rezultati res dobri,« je dodal. Tremo, živčnost zaradi olimpijskega nastopa in neizkušenost pa opisal z naslednjimi besedami: »Visel sem. Bil sem nervozen, ne bi bilo nemogoče, da bi me kdo izrinil iz prve osmerice. A ko sem prišel še do treh metov, sem se sprostil. A vedel sem, da me lahko tekmeci prehitijo, kar se je tudi zgodilo. Šveda sta zasluženo osvojila kolajni, Avstrijec je do nje prišel zaradi izkušenj.« Narejena ena kljukica Maruša Mišmaš Zrimšek se je v kvalifikacijah teka na 3000 m zapreke uvrstila v finale, s časom 9:23,36 je bila skupno deseta. V zadnji od treh skupin je bila druga in se po mestih zanesljivo prebila v boj za odličja, ki bo v sredo ob 13. uri po slovenskem času. »Cilj je bil, da se uvrstim med prve tri in pridem neposredno v finale. Ena kljukica je narejena, zdaj imam tri dni, da se spočijem in pripravim na finale. Odtekla sem, kot sem želela, bilo pa je težko, saj je termometer kazal kar 38 stopinj,« je dejala Mišmaš Zrimškova. Luka Janežič pa je bil v teku na 400 m v tretji kvalifikacijski skupini peti in se je s svojim izidom sezone, 45,44 sekunde, uvrstil v polfinale, ta bo danes ob 13.05. Skupno je dosegel 18. izid kvalifikacij. »Za pol sekunde sem popravil najboljši izid sezone, zato ne morem biti nezadovoljen. To je potrdilo, da smo formo dobro tempirali, sposoben pa sem več, tek je bil daleč od popolnega,« je bil Luka Janežič zadovoljen, da je kljub težavam s poškodbo prišel do takšnega dosežka.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: