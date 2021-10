Nika Križnar trdno odločena ponoviti podvig Primoža Peterke

Nika Križnar že nestrpno odšteva dneve do uvodne prireditve za svetovni pokal 2021/22 v smučarskih skokih, ki jo bo med 25. in 27. novembrom gostil Nižni Tagil. Takrat bo namreč 21-letna skakalka iz Delnic v Poljanski dolini začela lov na svoj drugi (zaporedni) veliki kristalni globus. V prihajajoči zimi bo merila tudi na kolajno na olimpijskih igrah v Pekingu. V letošnjem poletju je dobila potrditev, da je na dobri poti. V veliki nagradi Mednarodne smučarske zveze (FIS) je na petih tekmah (od sedmih), ki se jih je udeležila, dosegla eno tretje, dve četrti, šesto in sedmo mesto, v končni razvr...