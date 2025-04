Trd pristanek za visokoleteči Krim Mercator v rokometni ligi prvakinj

Še ena sezona zapravljenih priložnosti je za paradnim slovenskim ženskim športnim kolektivom. Ko je Krim Mercator leta 2021 obeleževal 20. obletnico osvojitve prvega naslova evropskega prvaka, je izpadel v četrtfinalu EHF lige prvakinj s Kristiansandom. Ko je leta 2023 slavil 20. obletnico drugega podviga, je zgodbo končal že v osmini finala s CSM Bukarešto. Enaka usoda ga je doletela v tej sezoni, v katero je vstopil na krilih 40-letnice ustanovitve rokometnega kluba.

Ne moremo se povsem strinjati s kapetanko Ano Gros, ki je po pirovi nedeljski zmagi z Ludwigsburgom v Tivoliju (26:23) izjavila, da so bila za novo slabo sezono kriva prevelika nihanja. Nihanja so bila, a predvsem navzdol pod črto, ki označuje mejo med dobro in slabo igro. Krim na 16 tekmah ni storil niti enega presežka. Sezono je sicer zares odprl s štirimi zmagami, toda tekmeci so bili iz nižjega razreda. Proti Metzu, Ferencvarosu in Bukarešti je bil nebogljen, zlasti domača poraza s Francozinjami (25:34) in Madžarkami (22:27) ter gostujoča v Romuniji (23:36) in nazadnje v Nemčiji (21:31) so pokazali, da Krim nima igre, vizije, hierarhije ...

Z več kot 2,5-milijonskim proračunom je sestavil pisan mozaik s kopico vrhunskih posameznic, ki pa se niso povezale kot ekipa. Igralski kader ni bil uravnotežen, na nekaterih igralnih mestih gneča, na drugih primanjkljaj. Na 16 tekmah so, denimo, krožne napadalke, tako pomembne, v sodobnem rokometu, skupaj zbrale 46 golov (povp. 2,8), samo Tatjana Brnović 37. Desna zunanja igralka Grosova je dosegla 91 golov, a ni imela alternative.

Na levi strani in na sredini so si bile bolj v napoto kot pomoč Grace Zaadi (38 golov), Tamara Horaček (59), Tjaša Stanko (42), Itana Grbić (12), Betchaidelle Ngombele (18) in Ana Abina (17). Na krilih se ob veterankah Jovanki Radičević (40), ki je pri 38 letih v solzah končala kariero, in Tamari Mavsar (39), ni naigrala nobena druga igralka, tudi v vratih dolgo ni bilo jasno, kdo je številka 1, Barbara Arenhart, Amra Pandžić ali Maja Vojnović.

10 tujih igralk na Krimu ni prineslo kakovostnega preskoka.

Če ni uspelo Adžiću in Martinu ...

V turbulentni sezoni se je po nizu razočaranj moral že novembra posloviti Dragan Adžić, a izkazalo se je, da srž težave ni v trenerju, saj tudi slavni Ambros Martin ni mogel obrniti krivulje navzgor. Če je spodletelo strokovnjakoma, ki veljata za ena najboljših v Evropi, je morda čas, da se zastavi drugačna strategija. Če upoštevamo samo prej omenjene igralke, je bila povprečna starost ekipe skoraj 31 let.

Deset tujih igralk je imel Krim in le redke so izpolnile pričakovanja. So pa nekatere domače znova ostale v senci. Stankova je bila še decembra na EP tretja strelka turnirja in izbrana v idealno postavo, potem pa spet padla v sivo povprečje. Ana Abina je na sedmih tekmah eura zbrala 60 golov, v ligi prvakinj na 14 le 17 ...

Na omenjeni gala prireditvi ob 40. obletnici v Rogu je bilo med prisotnimi mogoče zaznati kanček dvoma o uspešnosti sezone visokoletečega Krima, v katerem ni jasno, kdo zares vleče ključne poteze. Po funkciji je to direktorica Deja Ivanović, a oče kluba Zoran Janković ima kar nekaj ambicioznih prišepetovalcev in zvestih zaupnikov. Spet se je izkazal rek, veliko babic, kilavo dete. Vsekakor Krim potrebuje preobrazbo, svež veter, z več igralkami, ki še niso šle mimo vrhunca v karierah.