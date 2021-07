Trajković se bo boril za bron

Slovenski tekvondoist Ivan Trajković je v repasažu premagal Pito Taufatofuo iz Tonge in ostaja v igri za olimpijsko odličje.



Trajkovića je v četrtfinalu premagal prvi favorit Rus Vladislav Larin, ki se je po zmagi nad Kitajcem Hongjijem Sunom prebil v finale in s tem Slovencu omogočil boj v repasažu.



Trajković je v današnji uvodni tekmi zanesljivo s 26 : 5 premagal Anthonyja Mylanna Obama iz Gabona, v repasažu pa se je boril proti Piti Taufatofui in ga premagal z veliko prednostjo. Pita je bolj kot po svojih dosežkih znan zaradi otvoritvene slovesnosti, kjer je nase – kot že v Riu 2016 in Pjongčangu 2018 – opozoril z golim in naoljenim zgornjim delom telesa.

