Tragično je umrl talentirani kolesar, ki je bil udeležen tudi v Rogličevi akciji

Umrl je švicarski kolesar Gino Mäder, ki je v zaključku četrtkove etape na dirki po Švici padel v prepad in nekaj časa nepremično ležal v vodi. Zdravniki so na kraj nesreče prišli nekaj minut po njegovem padcu in ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Churu, kjer je danes umrl ob 11.30, je sporočilo njegovo moštvo Bahrain Victorious.

»Potrti smo zaradi smrti našega izjemnega kolesarja Gina Mäderja. Njegova nadarjenost ter predanost in strast do kolesarstva so bili navdih za vse nas. Gino ni bil le izjemno nadarjen kolesar, ampak tudi odlična oseba. Njegovi družini in bližnjim izrekamo naše globoko sožalje. Bahrain Victorious bo na vsaki dirki nastopal v spomin nanj, ki bo vedno ostal del naše ekipe,« je ob tragični smrti 26-letnega Mäderja med drugim dejal Slovenec Milan Eržen, športni direktor ekipe Bahrain Victorious. Za to ekipo tekmujeta tudi Slovenca Matej Mohorič in Matevž Govekar.

Nesrečni švicarski kolesar je na četrtkovi etapi ob visoki hitrosti na hitrem spustu s prelaza Albula do cilja v La Puntu padel in pristal v vodi. Zdravniki so le nekaj minut zatem prispeli na kraj nesreče in ga začeli oživljati, nato pa s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Churu. Po koncu četrtkove izjemno nevarne etape so se zaradi nevarne trase v končnici etape oglasili nekateri kolesarji, najbolj kritičen pa je bil eden od zvezdnikov švicarske pentlje, Belgijec Remco Evenepoel iz moštva Soudal-Quick Step. Končnico četrtkove etape je okrcal tudi vodilni kolesar na dirki Danec Mattias Skjelmose iz ekipe Trek-Segafredo.

Spomnimo se ga tudi po akciji, ki jo je naredil Roglič

Mäder je veljal za veliki up švicarskega kolesarstva. V karieri je slavil tri zmage, a se na največjih etapnih preizkušnjah boril za najvišja mesta. Letos je bil peti na dirki Pariz-Nica, ki jo je dobil slovenski as Tadej Pogačar. Mäder je v skupnem seštevku zaostal 2:56 minute. Leta 2021 je na dirki po Španiji, na kateri je slavil še en slovenski as Primož Roglič, osvojil belo majico najboljšega mladega kolesarja, tudi sicer pa je eden vidnejših dogodkov v Švicarjevi karieri povezan z Rogličem. Na Pariz-Nici pred dvema letoma je namreč vodil do tik pred ciljno črto sedme etape, na kar ga je v zadnjih metrih ugnal Roglič. Mäder, ki je bil do takrat v dolgem begu, je bil po etapi sicer nejevoljen, a priznal, da je to del dirkanja in boja za rumeno majico, ki je potekal v ozadju. Do svojega trenutka je nato Mäder prišel v šesti etapi dirke po Italiji istega leta, slavil pa je še etapo na domači dirki po Švici 13. junija 2021. To je bila tudi zadnja zmaga Švicarja.

Vodstvo dirke se je po novici o smrti 26-letnega Mäderja odločilo za nevtralizacijo današnje šeste etape, ki so jo morali že tako sprva skrajšati zaradi plazu. Ta je zasul cesto in onemogočil start iz La Punta. Zdaj bodo kolesarji v čast Mädru vozili le zadnjih 30 km proti Oberwil-Lieliju.

V soboto bo na sporedu razgibana etapa od Tübacha do Weinfeldna (183,5 km), v nedeljo pa še zaključni kronometer od St. Gallna do Abtwila (25,7 km).