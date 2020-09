Tour de France je šov Rogliča in Pogačarja

Nova etapa, nov zgodovinski dan za slovensko kolesarstvo. Tako kot že v 4. in 9. etapi sta bila tudi v 15. prvi in drugi Slovenca. Tadej Pogačar je pred rojakom prevzel vodstvo po številu dnevnih uspehov z 2:1, Primož Roglič pa je vse bolj trdno v rumeni majici najboljšega v skupnem seštevku. Ko gre v klanec na vso moč, nihče ni kos slovenskima šampionoma. To je ob koncu drugega tedna 107. dirke po Franciji že jasno kot beli dan. Odločitev o zmagovalcu je padla v zadnjih metrih vzpona na Grand Colombier, kjer je bil Roglič najboljši že pred dobrim mesecem dni v sklepni etapi dirke Tour de l'Ain. Tedaj pa v karavani ni bilo ...