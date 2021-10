Togi remi prelomil reprezentant Toga

Ni bilo lahko, bilo je tudi nekaj trpljenja, toda Mariborčani in Sobočani so v 13. krogu slovenskega nogometnega prvenstva, ki ga je sinoči zaznamovala prva tekma povratnika na Olimpijino klop Dina Skenderja, strli trd oreh dvojca z dna lestvice. Vijolični so z golom Marka Alvirja premagali zadnje Radomljane, črno-beli prvaki pa so v trilerju zaostanek z 1:2 spremenili v zmago proti predzadnjim Kidričanom s 3:2. Lepa spodbuda za četrtkov tretji dvoboj v konferenčni ligi, ko bodo v Mariboru gostili odlični Rennes. Anteju Šimundži je močno odleglo po sobotni hoji po robu, včeraj pa je misli že u...