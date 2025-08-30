Slovenska reprezentanca tudi proti Francozom ostala praznih rok, na koncu tekme zavrelo

Slovenska košarkarska reprezentanca po drugem krogu evropskega prvenstva v Katovicah ostaja brez zmage. Po Poljski je morala kljub dobri košarkarski predstavi in izjemni borbenosti priznati premoč Franciji, ki je bila boljša s 103:95 (28:30, 47:54, 68:70).

V naši reprezentanci je bil pričakovano najboljši Luka Dončić, ki je dosegel kar 39 točk, 9 asistenc in 8 skokov. Pri Francozih pa se je najbolj izkazal Sylvain Francisco z 32 točkami, 7 skoki in 5 asistencami.

Tekma se je po nepotrebnem zavlekla, po tem, ko se je Dončić v zadnjih sekundah tekme že rokoval z nasprotnikom, ta pa je nato dal koš, kar pa je seveda zmotilo naše košarkarje.

Kmalu nova priložnost

Slovenija bo imela priložnost za prvo zmago že čez manj kot 20 ur; z Belgijo se bo pomerila v času nedeljskega kosila ob 14.00. V ponedeljek je v Katovicah dan odmora, nato pa sledita tekmi proti Islandiji in Izraelu.

Za Slovenijp je to najslabši štart na velikih tekmovanjih v tem stoletju ter tretji najmanj uspešen v zgodovini. Le reprezentanci Zmaga Sagadina iz 1995 v Atenah in Andreja Urlepa dve leti pozneje v Gironi sta slabše odprli nastope na eurobasketih.