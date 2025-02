To je bila najboljša Dončićeva predstava, Jokić je lahko samo gledal (VIDEO)

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je prikazal najboljšo predstavo, odkar je v severnoameriški ligi NBA postal član Los Angeles Lakers. Z 32 točkami, 10 skoki in sedmimi asistencami je popeljal jezernike k prepričljivi zmagi s 123:100 na gostovanju v Denverju pri Nuggets.

Moštvo iz mesta angelov je na poti do prekinitve niza devetih zmag Denverja vodilo celotnih 48 minut tekme. Ob Dončiću je LeBron James dodal 25 točk, devet skokov in pet asistenc, Austin Reaves pa 23 točk in sedem asistenc.

Jezernike in Luko Dončića čaka naslednja tekma v noči s torka na sredo, ko bo na sporedu težko pričakovani dvoboj z nekdanjim moštvom Ljubljančana Dallas Mavericks.

Ljubljančan je na treh doslej odigranih tekmah za Los Angeles v povprečju dosegal 14,7 točk, tokrat pa je bil že po prvem polčasu pri 19 točkah.

Prvi strelec zelo uravnoteženega Denverjevega napada, pri katerem je kar šest košarkarjev doseglo dvomestno število točk, je bil Aaron Gordon s 24 točkami.

V postavi Denverja znova ni bilo slovenskega reprezentanta Vlatka Čančarja, ki se še vrača po poškodbi kolena. Prvi zvezdnik moštva Nikola Jokić je bil tokrat malce manj razpoložen pri metu, dosegel je zgolj 12 točk, a kljub temu prispeval trojni dvojček s 13 skoki in 10 asistencami.