Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin za začetek EP do zmage

Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin sta dobili uvodni obračun skupinskega dela evropskega prvenstva (EP) v odbojki na mivki v Münchnu. V skupini G sta z 2 : 0 (18, 18) premagali italijansko navezo Claudia Scampoli-Margherita Bianchin. Za neposredni preboj v osmino finala se bosta Kotnikova in Lovšinova v sredo pomerili z Nemkama Chantal Laboureur in Sarah Schulz. Nemki sta v prvem današnjem obračunu v skupini G ugnali avstrijski sestri Dorino in Ronjo Klinger z 2 : 0 (10, 13).

V primeru poraza bosta Slovenki dobili še priložnost v dodatnih kvalifikacijah za nastop v osmini finala.