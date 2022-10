Tivoli srečen kraj za tigrice

Prejšnja sezona je bila uspešna za Krim Mercator in najpomembnejšo zmago je dosegel proti Ferencvarosu v osmini finala lige prvakinj, ko je bilo v Tivoliju 33:26. V nedeljo ob 14. uri bodo ljubljanske rokometašice pod Šišenskim hribom znova gostile ekipo iz Budimpešte v tekmi, ki bo že odločala o tem, ali se bodo krimovke v skupini borile za najvišja mesta ali pa bodo trepetale za napredovanje v izločilne boje.

Marca letos je v Tivoliju pred skoraj 3000 gledalci, kar je bil največji obisk v sezoni, blestela Ana Gros s 13 goli. Med junakinjami zmage pa je bila tudi Tjaša Stanko, ki je zadela petkrat. Je ena od zgolj sedmih igralk, ki so ostale na Krimu, saj je ta doživel veliko kadrovskih sprememb. Andrea Lekić pa je vmes zamenjala barve in bo tokrat na nasprotni strani. Vajeni smo, da ob priimku Mariborčanke vidimo številke 6, 7, 8 ali več, toda na začetku sezone so bile te nižje. Imela je namreč smolo, da je v zadnjih dveh tednih priprav prebolela covid, nakar je prišla še lažja poškodba. Vendar se tudi njena forma počasi vzpenja, nazadnje je proti Baniku dosegla pet od šestih golov v sezoni. »Tik pred začetkom sezone sem imela težave z boleznijo, ki mi je vzela kar nekaj moči. Delam na tem, da se vrnem na najvišjo raven, občutki se počasi vračajo. Trudila se bom naprej in verjamem, da bo vse tako, kot mora biti,« k napredku stremi 24-letna leva zunanja igralka, ki se veseli reprize debija s konca marca. »Rade igramo v Tivoliju, kjer se dvorana malo bolj napolni kot Stožice in je vzdušje drugačno,« pravi Stankova, ki je v ligi prvakinj debitirala leta 2017.

Brez trepetanja do zadnjega

Ferencvaros je slabo startal v sezono, najprej sicer premagal Odense, a potem doživel polom v Bietigheimu (20:40) ter nazadnje še grenak domači poraz z Brestom (20:21). »Vsaka tekma bo zelo pomembna, ker je skupina zelo težka in bo odločala vsaka točka. Vse bomo storile, da bosta obe ostali doma. Zavedamo se, da se tudi Ferencvaros želi vrniti v zmagovite tirnice. Nihče si ne želi, da bi se na zadnjih tekmah odločalo o napredovanju.« Madžarska je rokometna dežela in FTC tradicionalno v Ljubljani bodri nekaj sto glasnih navijačev v zelenem. Stankova si želi, da bi jih domači preglasili. »Prav bi bilo, da ima domača ekipa večjo podporo s tribun. Prepričana sem, da se bomo navijačem oddolžile z borbenostjo, in verjamem, da se bomo na koncu skupaj veselili.«