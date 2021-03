Tivoli navdušen, Feldkirch ogorčen

Ni dovolj le tradicija

Liga ni zastonj Vstop v elitno avstrijsko hokejsko druščino precej stane. Zdaj, ko so na zasedanju skupščine ICEHL prižgali zeleno luč za tri nove klube, mora vsak med njimi v naslednjih 10 dneh nakazati po 250.000 evrov: 150.000 za prijavnino ter 100.000 kot štiriletno garancijo nastopanja v tem tekmovanju.

Sleherna zmaga v hokejskem derbiju prinese nasmeh. Toda ta je bil v Olimpijinem taboru tokrat še posebno opazen, saj ni šlo le za tri točke v tradicionalnem prestižu proti tekmecem z Jesenic (4:2; 1:0, 2:1, 1:0;2,), temveč tudi za novico z Dunaja, ki potrjuje vstop Ljubljančanov v najvišji regionalni razred – ICEHL.To tekmovanje bodo s sedanjih 11 klubov v naslednji sezoni razširili na 14, obstoječim udeležencem se bodo poleg slovenskih prvakov in nazadnje tudi zmagovalcev alpske lige pridružili hokejisti iz Brunica z Južne Tirolske in Znojma, kraja tik ob češko-avstrijski meji. Slednji se po dveh letih vračajo v tekmovanje, iz katerega so zaradi koronakrize izstopili ter začeli nastopati v 3. kakovostnem razredu na Češkem, pa tam igrali le pet tekem, nakar je bila sezona prekinjena. Brunico, turistični kraj ob vznožju znanega smučišča Kronplatz, doslej niti v ICEHL niti v nekdanji EBEL še ni imel kluba, Ljubljana pa se po štirih letih vrača na ta izbrani hokejski zemljevid. Nazadnje je leta 2017 s propadom ligi pomahala v slovo nekdanja Olimpija, zdaj v Tivoliju nastopa novi klub na čvrstih temeljih, ti mu zagotavljajo za naslednjo sezono proračun blizu poldrugega milijona evrov.Toda nad takšnim razpletom sredinega glasovanja na rednem zasedanju skupščine ICEHL niso bili vsi navdušeni. Povsem jasno je, da bodo zdaj Jeseničani v alpski ligi pogrešali svoje velike slovenske tekmece, obenem seveda upajo, da bo tudi v Podmežakli nekoč zažarela iskrica upanja o vstopu med avstrijsko elito. Podobno kot v Ljubljani je nekdanji jeseniški klub igral v tem tekmovanju, toda prav tako se je pozneje zrušil pod težo dolgov.Najslabši odmev izida glasovanja pa je bil opazen na skrajnem zahodu Avstrije, saj je bil Feldkirch edini med štirimi kandidati, ki mu za novo sezono niso podelili vizuma elitnega ligaškega razreda. »To je boleče za hokej v Avstriji,« so udarili z naslovom na vrhu športne strani v dnevniku Vorarlberger Nachrichten in takoj pripisali, da je liga sprejela v svojo družbo moštva iz Italije, Slovenije in Češke, zavrnila pa prihod tradicionalnega avstrijskega kluba.Kaj točno se je dogajalo na glasovanju, ostaja skrivnost, zasedanje skupščine je bilo zaprto za javnost, toda očitno na Predarlskem niso predstavili tako jasnih finančnih načrtov kot pri drugih treh kandidatih. Feldkirch je kot nekdanji evropski prvak stavil predvsem na tradicijo in svojo hokejsko šolo mladih igralcev, toda to očitno za trženjsko naravnano tekmovanje še ni dovolj. »Storili smo vse, da bi prišli v ligo, pa nam žal ni uspelo. Morda so bili drugi kandidati boljši. Brunico bo imel novo dvorano, ljubljanska pa je povsem prenovljena. Naša ovira je nemara slaba svetloba v dvorani, toda to bi do začetka tekmovanja izboljšali,« so razočarano zvenele besede Feldkirchovega poslovodje, kot so zapisali pri omenjenem časniku na Predarlskem.