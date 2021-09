Tina Šutej skočila rekordno

Tina Šutej (Kladivar) je v Ljubljani na ekipnem prvenstvu v atletiki v skoku s palico preskočila 4,76 m in izboljšala svoj slovenski rekord (4,75 m), ki ga je dosegla 5. julija 2020 v Ljubljani.



Šutejeva je po več kot 800 km dolgi poti z avtomobilom iz Züricha, kjer je v četrtek osvojila tretje mesto na finalu diamantne lige, opravila nov izjemen nastop. Na 4,40 in 4,60 m je bila izjemno suverena in visoko nad palico, na 4,76 pa je bila uspešna drugič.



Šutejeva je v tej sezoni izvrstna, marca je osvojila srebrno medaljo na dvoranskem evropskem prvenstvu na Poljskem, pred mesecem dni pa je delila peto mesto v finalu olimpijskih iger v Tokiu.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: