Tina Šutej odlična v skoku s palico

Slovenska rekorderka Tina Šutej je v finalu skoka s palico na olimpijskih igrah v Tokiu delila peto mesto, preskočila je 4,50 m. Na naslednji višini, 4,70 m, so bile uspešne le štiri tekmovalke, ki so se borile za odličja. Prvega na velikih tekmah je z zmago dosegla Američanka Katie Nagoette, ki je edina preskočila 4,90 m.



Druga je bila Rusinja Anželika Sidorova, aktualna svetovna prvakinja iz Dohe 2019 in svetovna dvoranska podprvakinja, ki je preskočila 4,85 m, tretja pa Britanka Holly Bradshaw (4,85 m). Na četrtem mestu je končala branilka naslova Katerina Stefanidi iz Grčije (4,80 m), ki je tudi aktualna evropska prvakinja in nekdanja svetovna prvakinja iz Londona 2017.

