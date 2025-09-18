Tina Šutej na Japonskem poletela v višave

Slovenskim športnikom in športnicam so očitno skoki zapisani v genih. Na skakalnicah že dolgo krojijo vrstni red pri vrhu, v atletiki pa že vrsto let med najboljše skakalke ob palici spada Tina Šutej. V tej zanimivi panogi je včeraj zablestela na svetovnem prvenstvu v Tokiu, na katerem je navdušila z bronasto kolajno. V razburljivi tekmi se je izkazala z najboljšim letošnjim izidom (480 cm), s katerim je zaostala le za favoriziranima Američankama Katie Moon (490 cm) in Sandi Morris (485 cm), v dvoboju za tretje mesto pa je strla odpor Čehinje Amalie Švabikove (475 cm).

7. 7. kolajno je Tina Šutej že osvojila na velikih tekmovanjih v atletiki, drugo na prostem po 3. mestu na EP v Münchnu 2022.

Po velikem podvigu se je Tina Šutej fotografirala z Američankama Katie Moon in Sandi Morris. FOTO: Edgar Su/Reuters

Šutejeva, ki se je morala na tem tekmovanju že dvakrat sprijazniti z nehvaležnim četrtim mestom (Eugene 2022 in Budimpešta 2023), je spektakel na Japonskem nacionalnem štadionu začela silovito. V prvem poskusu je preskočila tako 445 cm kot tudi 465 cm, pri 475 cm pa se ji je malo zataknilo. Potem ko je bila na tej višini dvakrat kar precej oddaljena od uspeha, je šlo v tretje rado. Nato je z drugim skokom premagala še 480 cm in nestrpno spremljala, kako bo s 485 cm opravila Švabikova. Ko je videla, da je 25-letna Čehinja podrla letvico, je pogledala visoko v zrak. Kot da bi se želela nekomu zahvaliti za večer, ki ga zlepa ne bo pozabila.

Tina Šutej je včeraj v Tokiu pokazala mišice. FOTO: Edgar Su/Reuters

Z bronastim odličjem na svetovnem prvenstvu si je namreč 36-letna Ljubljančanka zagotovila svoj doslej največji uspeh na dolgi športni poti. Zatem je Tina še enkrat napadla 485 cm (v primeru uspešnega nastopa bi za tri centimetre izboljšala svoj državni rekord izpred dveh let na dvoranskem mitingu v Ostravi), vendar pa je bilo že od daleč vidno, da bo po silnem olajšanju zaradi že zagotovljene žlahtne kovine le stežka zmogla to višino, ki je bila tokrat še prevelik zalogaj zanjo.

37 let bo Tina Šutej dopolnila 7. novembra.

Katie Moon za zgodovino

Zmago je – kot že omenjeno – slavila 34-letna Američanka Katie Moon in se v zgodovino vpisala kot prva skakalka s palico, ki se je trikrat zapovrstjo ovenčala z naslovom svetovne prvakinje; zlata je bila namreč že v Eugenu 2022 in leto pozneje v Budimpešti. Na lanskih olimpijskih igrah v Parizu se je morala sprijazniti z drugim mestom za avstralsko šampionko Nino Kennedy, medtem ko je Šutejeva pristala šele na 19. mestu. Po tisti tekmi slovenska rekorderka ni skrivala velikega razočaranja, le dobro leto pozneje pa spet žari od silne sreče. Nič čudnega, ko pa je v kraljici športov zablestela v vsem sijaju in se zavihtela na zmagovalni oder.

Guček 14. v polfinalu V Tokiu je včeraj nastopil tudi obetavni Matic Ian Guček, ki je v polfinalu teka na 400 metrov z ovirami s časom 48,51 sekunde zasedel skupno 14. mesto in se tako ni uvrstil v finale. V svoji skupini, v kateri je bil pred norveškim zvezdnikom Karstnom Warholmom najhitrejši Katarec Abderrahman Samba (47,63), je bil peti. V polfinalu je sicer najboljši dosežek uspel Nigerijcu Ezekielu Nathanielu (47,47).

To je njena sedma kolajna na velikih tekmovanjih v atletiki, druga na prostem, potem ko je pred tremi leti na prvenstvu stare celine v Münchnu prav tako osvojila tretje mesto. Za Slovenijo pa je to osmo odličje na svetovnih prvenstvih. V našem zastopstvu pa nanjo zagotovo meri tudi Kristjan Čeh. Kvalifikacije bodo na sporedu pojutrišnjem, veliki finale pa v nedeljo.