Tina Šutej dosegla izid sezone na svetu in državni rekord

Tina Šutej (Kladivar) je drugi dan atletskega pokala Slovenije (APS) v Ljubljani v skoku s palico dosegla najboljši izid sezone na svetu in državni rekord, preskočila je 4,75 m. Evropski prvak do 23 let Kristjan Čeh (Ptuj) je v metu diska zmagal s 65,27 m, Neja Filipič (Mass) pa v skoku v daljino (6,40 m).



Šutejeva je na prostem največ, 4,73 m, skočila 15. septembra lani v Velenju, centimeter več (4,74 m) pa za dvoranski in absolutni rekord pa 23. februarja letos v Clermont Ferrandu. Vse višine je tokrat zmogla v prvih poskusih, razen 4,80 m, ko je letvico trikrat podrla.



Doslej je bila prva po izidih sezone Švedinja Michaela Meijer, ki je 4,72 m skočila 27. junija.