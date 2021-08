Tina Mrak in Veronika Macarol peti

Jadralkiinsta tekmovanje razreda 470 na olimpijskih igrah končali na petem mestu in sta po zaključni regati za medalje, v kateri sta bili sedmi, izgubili eno mesto (69 točk). Zlato sta osvojili Britankiin(37 točk).Millsova je tudi z drugo flokistko pred petimi leti v Rio de Janeiru osvojila zlato. Drugo mesto je pripadlo Poljakinjamain, tretje pa FrancozinjamainTo je bila tudi zadnja končna odločitev v jadranju na teh igrah in obenem zadnja v tem razredu ločeno za moške in ženske na posameznih jadrnicah; odslej bodo na vsaki od njih mešane ekipe.