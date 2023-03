Timiju Zajcu se ni treba več ozirati na druge

Iz slovenske reprezentance v smučarskih skokih so prišle včeraj lepe novice. Petra Prevca so po dodatnih preiskavah v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani odpustili iz bolnišnične oskrbe. Še vedno čuti bolečino v vratu, a je zelo dobre volje. Zdravniki so mu predpisali 14-dnevni počitek in mirovanje. V kvalifikacijah pa je nato s prvim mestom navdušil Timi Zajc (136 m). Dobro so se odrezali tudi preostali naši reprezentanti Domen Prevc (133 m/10.), Anže Lanišek (126,5 m/13.) in Žiga Jelar (129 m/21.), ki so se prav tako zanesljivo uvrstili na današnjo tekmo (17.30) na nordijskem SP v Planici.

»Za menoj je kar dolg, vendar lep dan. Ker dobro skačem, s trenerjem nisva prav veliko zapletala. Na tekmi bo treba iti na polno, poskušal bom dvakrat skočiti tako kot v kvalifikacijah, potem pa upal, da se mi bo izšlo. Če se ne bo, se pač ne bo. Ker imam dober občutek, bom verjetno pred tekmo spet izpustil poskusno serijo,« je dejal Zajc, ki sta se mu najbolj približala Poljaka Dawid Kubacki (131,5 m) in Kamil Stoch (136 m).

»Še bolj samozavesten sem bil morda na lanskem svetovnem prvenstvu v poletih v Vikersundu, kjer sem vedel, da bom osvojil kolajno. V zraku sem bil tam res močan, tu pa se lahko že z manjšo napako na odskočni mizi posloviš od žlahtne kovine,« je pojasnil 22-letni član SSK Ljubno BTC in na vprašanje o najhujših tekmecih odvrnil: »Kdo je bil že tokrat drugi, Kamil Stoch ali Dawid Kubacki? Ne vem. Če bom delal napake, bom sam sebi največji tekmec, lahko pa bo to tudi vreme. Zdaj se mi ni treba ozirati na druge, gledati moram le nase in dati vse od sebe.«

Vesel dobrih novic o bratu

Dobro razpoložen je bil tudi Domen Prevc: »Po napredku, ki sem ga prikazal tokrat, si želim, da bi nadaljeval v takšnem slogu. Če pogledam kvalifikacije, je realno dosegljiva deseterica, toda vsi vemo, kaj šteje na prvenstvih,« je poudaril 23-letni skakalec iz Dolenje vasi pri Železnikih, ki se je razveselil dobrih novic o bratu: »Peter je v redu, to sem predvideval že po njegovem sredinem slogu pisanja.«

Anže Lanišek je priznal, da je prikazal najslabši skok na tem SP. »V posnetku sem se prepričal, da sta mi malce ušli nogi, zaradi česar v nadaljevanju nisem mogel izvleči dosti več. Vem, kaj sem naredil narobe, zato me ne skrbi, da na tekmi ne bi mogel pokazati tistega, kar znam. Morda tudi zamisel, da izpustim poskusno serijo, ni bila najboljša,« je razmišljal 26-letni član SSK Mengeš.

Najmanj zadovoljen je bil Žiga Jelar: »Na tem SP se vseskozi sukam okrog 20. mesta, kar me ne zadovoljuje. Ko sem prišel v Planico, sem bil v veliko boljši formi. S smolo na srednji napravi in bolečino v kolenu sem pa izgubil nekaj samozavesti. Na veliki skakalnici še nismo našli rešitve oziroma preboja, vendar vemo, da lahko do njega v skokih pride čez noč. Na tleh dobro delujem in srčno upam, da se bom umiril in na tekmi štartal z ničle.«

Robert Hrgota, glavni trener slovenske reprezentance v skokih, je takole potegnil črto pod nastope svojih varovancev: »Timi je prikazal še en lep skok, solidno je nastopil tudi Domen, napredek je uspel Žigi, Anžetu pa se je prikradla manjša napaka pri odskoku. Opravili smo preizkus, da bi videli, kako fanta delujeta, ko izpustita poskusno serijo. Zdaj imamo odgovore, pred tekmo pa se bosta sama odločila, kako se je bosta lotila.«