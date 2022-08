Tim Gajser že vonja peto lovoriko

Le majhen korak je od petega naslova svetovnega prvaka v motokrosu, četrtega v elitnem razredu MXGP, oddaljen Tim Gajser (Honda). Na VN Švedske v Uddevalli nad Göteborgom je že tretjič zapored ostal brez zmage, a je osvojil zelo lepo drugo mesto.

Zmagal je njegov glavni zasledovalec Jeremy Seewer (Yamaha), ki je tri dirke pred koncem zaostanek za 25-letnim zvezdnikom iz Pečk zmanjšal za sedem točk na še vedno praktično neulovljivih 115. Gajser bo imel lepo priložnost, da si že v nedeljo na Finskem zagotovi rdečo številko 1 in šampionski pokal. Potem bi lahko v Franciji (21. t. m.) in Turčiji (4. september) vozil povsem sproščeno.

Prvo vožnjo je dobil Francoz Maxime Renaux pred še dvema voznikoma Yamahe, Švicarjem Seewerjem in Nizozemcem Glennom Coldenhoffom. Gajser, drugi v kvalifikacijah za moštvenim kolegom Mitchem Evansom, je še malce čutil bolečine v prstih na nogah in v zapestju po grdem padcu v sobotni vožnji na čas, ki pa mu, kot je povedal pred dirko, ni pustil hujših posledic. Startal je solidno, iz prvega ovinka prišel šesti, potem pa kmalu pridobil dve mesti, nakar se je sprijaznil s četrtim mestom in ni napadal tekmecev.

Pred VN Švedske je imel 122 točk prednosti pred Seewerjem, razlika se je le malo zmanjšala, za sedem točk. Do konca sezone so še tri dirke, naslednja v nedeljo na Finskem, kjer bo Slovenec najverjetneje postal prvak. Na dosedanjih 14 dirkah je zmagal osemkrat, toda v zadnjem času ni bil v najboljši formi, na Češkem je bil tretji, nazadnje v Belgiji pa sedmi.

Mojstrski manever Slovenca

Da ga šampionski občutki niso zapustili, je pokazal na začetku druge vožnje, ko se je z izjemnim manevrom v nekaj sekundah prebil s petega mesta na drugo. Pred njim je bil samo Seewer, a Slovenec ga ni napadal, saj je vedel, da bi to pomenilo tveganje padca in odstopa. To je spoznal Renaux, ki je kmalu po startu padel in končal nastop.

Seewer je vpisal peto zmago v karieri in tretjo v sezoni. »Zavedal sem se, da startno mesto tukaj ni tako pomembno, zato v soboto nisem dal od sebe 100 odstotkov (6. mesto; op. p.). Start v prvi vožnji je bil v redu, čutil sem, da je ta dirka lahko moja. V drugi vožnji pa mi je uspel 'holeshot' in vodstva nisem izpustil iz rok. Počutim se odlično. Še nekaj dirk je pred nami in navdušen sem nad svojo formo,« je bil ponosen 28-letni Švicar, ki se zaveda, da naslova prvaka ne bo osvojil. Da bi prvenstvo pustil odprto, bi na mivki na Finskem moral osvojiti več kot 15 točk od Gajserja, ki mu ni treba iti čez meje in lahko mirno pričakuje konec sezone. Peter Zalokar