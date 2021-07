Tim Gajser na neznanem terenu

VN Nizozemske je stalnica v koledarju svetovnega prvenstva motokrosistov. A tokrat bo dirka na novem prizorišču v Ossu, kjer bo svetovni prvak Tim Gajser (Honda) želel ubraniti rdečo številko vodilnega v razredu MXGP pred domačim matadorjem Jeffreyjem Herlingsom (KTM), ki bo favorit na mehki mivki.



Gajser nima najlepših spominov na zadnjo dirko, v Maggiori je bil šele sedmi in prvič po oktobru lani ni stal na odru za zmagovalce. Ne njegovo srečo nihče ni osvojil maksimalnega števila točk, zato je še vedno vodilni v skupnem seštevku. Je pa njegova prednost pred zmagovalcem Herlingsom skopnela na šest točk (124:118). Blizu so tudi Romain Febvre (107), Antonio Cairoli (105) in Jorge Prado (97). »VN Italije se mi ni izšla po načrtih in željah, a še vedno sem vodilni. Trdo smo delali pred to nizozemsko dirko, nikoli še nisem nastopil tukaj, a vem, da je podlaga peščena, to bo prva takšna dirka letos. Prepričan sem, da se bo dobro delo obrestovalo,« je optimističen 24-letnik iz Peček, ki je lani pokazal, da lahko zmaguje tudi na mehki podlagi: »Vedno je lepo priti na novo prizorišče, zelo se veselim.« Prva vožnja za VN Nizozemske v razredu MXGP bo v nedeljo ob 13.15, druga ob 16.10. Jan Pancar bo nastopil v razredu MX2. V skupnem seštevku je 15. z 39 točkami.

