Tim Gajser na drugem mestu končal sanjski niz zmag

Slovenski motokrosist Tim Gajser je na četrti dirki svetovnega prvenstva v portugalski Aguedi osvojil drugo mesto v elitnem razredu MXGP, potem ko je bil tretji v prvi vožnji in zmagal v drugi. Na dirki je zmagal Španec Jorge Prado, Gajser pa še vedno ostaja vodilni v SP.

Gajser, ki je na dirki po sobotnih kvalifikacijah imel sedmo izhodišče, je prvo vožnjo začel zadržano in nekaj časa je celo kazalo, da bo prvič v tej sezoni ostal brez uvrstitve na stopničke v posamezni vožnji, saj je na prvih treh dirkah, ko je zmagal, vselej osvojil prvo ali drugo mesto.

A je nato šesto mesto, kjer je vozil do dveh tretjin, v le nekaj krogih oplemenitil ter se hitro prebil mimo treh tekmecev, nazadnje mimo Nizozemca Glenna Coldenhoffa na tretje mesto. Pred njim sta ostala še Prado in Nizozemec Brian Bogers, Gajser pa je kljub napadom v zadnjih krogih ostal tretji.

V drugo bolje štartal

V drugi vožnji je nato Gajser bolje startal in bil po dveh krogih že drugi tik za Pradom. Oba sta brez težav povečevala naskok pred tekmeci, slovenski dirkač pa je iskal priložnost, da bi se prebil v vodstvo. Do tega je prišel po sedmih krogih in ga obdržal do konca. Ker pa je bil Španec po mestih tik za njim, je zaradi boljše prve vožnje v seštevku dirke vseeno slavil.

Skupno je tako na dirki zmagal Prado (47), drugi je bil Gajser (45), tretji pa Bogers (40).

V seštevku sezone je Gajser, čeprav tokrat prvič ni zmagal, še vedno trdno prvi. Prado se je prebil na drugo mesto, za Gajserjem pa zaostaja 21 točk (186-165).

Pancar 13.

V razredu MX2 je portugalsko dirko dobil Francoz Tom Vialle pred Dancem Mikkelom Haarupom in Nizozemcem Kayem de Wolfom. Slovenski dirkač Jan Pancar je bil na dirki skupno 13., potem ko je bil v prvi vožnji 16., v drugi pa na robu deseterice na 12. mestu.

Po štirih dirkah je prvi Belgiijec Jago Geerts s 174 točkami, Pancar jih je na treh dirkah (v Argentini ni nastopil) zbral 33, kar ga uvršča na 15. mesto.

Naslednja dirka bo že čez teden dni v italijanski Pietramurati.